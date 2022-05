Pasaron 29 días de la desaparición de Zuleyma Zaret Contreras Serrano, y este sábado fue localizada sin vida en el municipio de Zinapécuaro, Michoacán, México, confirmaron sus familiares y colectivas feministas que apoyaban a su familia en la búsqueda de la joven de 29 años de edad, quien salió de su casa en San Mateo Otzacatipan, Toluca.

La confirmación sobre su hallazgo fue por parte de colectivas feministas Mexiquenses, quienes señalaron que “es un fuerte golpe para todos los grupos y colectivos de búsqueda. Otra que nos matan, es una impotencia tan grande que ya no cabe pero siguen apareciendo así”, lamentaron.

Además, cuestionaron hasta cuándo las autoridades ayudarán para seguir adelante y mitigar la cifra de personas desaparecidas.

“Que a su familia les de fortaleza y consuelo para seguir adelante sin ella”, pidieron.

De acuerdo con información de autoridades de dicha demarcación, el cadáver fue localizado en grave estado de putrefacción y fue identificado con una blusa rosa y shorts, como la reportó su mamá ante la Fiscalía General de Justicia mexiquense, el día de su desaparición, el 15 abril.

Lo último que supo su mamá sobre Zule, como la llamaba, fue que viajaba con su novio, con el que vivía desde hace cuatro meses, y de pronto descendió del automóvil, según la señora, cuando iban hacia Querétaro.

María del Pilar, madre de la joven, comentó que ese viernes la pareja de su hija le habló por la noche y le dijo que Zule se había bajado de su coche, “le pregunté si se habían peleado, pero me colgó. Desde ese momento empecé a hablarle a mi hija, a marcarle a él y los teléfonos mandaban directamente a buzón. Yo no sabía que Zuleyma iba a salir ese día, ella siempre me avisa si sale o no, pero ese día no comentó nada.

Platicó que su hija no quiso acompañarla a visitar a un familiar enfermo porque “tenía flojera” y nunca señaló que tuviera planes para salir.

La casa donde vivían la joven y su pareja ya está vacía, por lo que familiares de Zule temían por su seguridad, pues hasta el momento el novio permanece desaparecido.

Agregó que iniciaron una Alerta Odisea en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.