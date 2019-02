El Chapo Guzmán hoy EN VIVO: Sigue las últimas noticias del juicio al Chapo Guzmán EN DIRECTO

Desde Nueva York | El juicio de El Chapo Guzmán | El mayor narcotraficante de la historia actual de México, El Chapo Guzmán, enfrenta un juicio en Estados Unidos en el que podría recibir una condena de cadena perpetua por haber exportado a través del narcotráfico grandes cantidades de drogas. Además de ser acusado de múltiples crímenes. Varios testigos citados por la Justicia estadounidense dieron sus testimonios sobre las acusaciones que enfrenta El Chapo Guzmán durante estos últimos días. Así mismo su esposa, Emma Coronel, estuvo presente en todos los procesos judiciales del narcotraficante. Con elcomercio.pe podrás seguir todas las noticias relacionadas al juicio de El Chapo Guzmán EN VIVO y EN DIRECTO.

Últimas noticias del juicio de El Chapo Guzmán hoy EN VIVO:

► Juicio a 'El Chapo' Guzmán: no hubo veredicto en el primer día de deliberaciones



• Los 12 jurados debaten a puertas cerradas si El Chapo Guzmán es culpable o no de los 10 cargos y 27 violaciones de los que es acusado, incluido el tráfico de cientos de toneladas de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana a Estados Unidos a lo largo de 25 años, lavado de dinero y posesión de armas de fuego.

► Juicio a 'El Chapo': de qué se le acusa exactamente y cuál podría ser su condena



• Desde relatos de sobornos de alto perfil hasta el uso de un software espía por parte de Guzmán son algunas de las revelaciones más sorprendentes que salieron a relucir en la corte federal de Brooklyn, Nueva York, durante diez semanas de juicio.

► 'El Chapo' Guzmán drogó y violó a menores de edad, según testigo



• Un testigo clave del gobierno de Estados Unidos dijo a las autoridades que El Chapo Guzmán le ordenó drogar a niñas tan jóvenes como 13 años, a las él que llamaba "vitaminas", antes de tener relaciones sexuales con ellas. El narco negó las acusaciones.

► Juicio a 'El Chapo' Guzmán: Defensa ruega no condenarlo en base a testimonios "basura"



• La defensa de Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera pidió en su alegato final del juicio por narcotráfico que el jurado "se aferre" a sus dudas ante las pruebas y los testimonios aportados por la fiscalía.

► 5 sorprendentes revelaciones en el juicio contra El Chapo Guzmán que llega a su fin



• La presentación de pruebas, los testimonios y los interrogatorios llegaron a su fin en el juicio a Joaquín 'El Chapo' Guzmán en Nueva York. Durante más de dos meses, el jurado escuchó revelaciones sobre las actividades del capo. Estas son 5 de las más sorprendentes.

► La esposa de 'El Chapo' dice que lo admira como ser humano y no es como lo pintan



• La joven esposa de 'El Chapo' Guzmán, que está siendo juzgado en Estados Unidos por narcotráfico, brindó una entrevista a The New York Times y reveló detalles de su relación con el ex líder del Cártel de Sinaloa.

Emma Coronel, de 29 años, comparte dos hijas pequeñas con "El Chapo" Guzmán. (Foto: AFP)

► "Una avalancha de evidencia" prueba que 'El Chapo' es culpable, asegura fiscal



• La fiscal Andrea Goldbarg aseguró que los testimonios de 56 personas, así como llamadas telefónicas entre el acusado y sus socios grabadas en secreto, mensajes de texto interceptados e informes contables incautados son más que suficientes para condenar a El Chapo Guzmán.

► Abogados de 'El Chapo' Guzmán presentan su defensa en apenas media hora



• Tras interrogar brevemente al agente del FBI Paul Roberts, el equipo defensor del narcotraficante sorprendió a la audiencia del juicio anunciando que terminaba con su presentación de pruebas y llamadas a testigos.

► Lanzados a hogueras y balazos a la cabeza: testigo narra cómo mataba 'El Chapo'



• Isaias Valdez, ex guardaespaldas y ex secretario de El Chapo Guzmán, fue presentado como testigo de la justicia de Estados Unidos contra el narco y narró cómo este torturaba y asesinaba a sus enemigos.

► Cómo la esposa de El Chapo Guzmán lo ayudó en su famosa fuga de un penal



• La famosa fuga de El Chapo Guzmán en el 2015 del penal El Altiplano a través de un túnel conectado al baño de su celda en la cárcel fue coordinada por su esposa Emma Coronel y cuatro hijos del narcotraficante, según el testigo Dámaso López.

► Hijos de El Chapo Guzmán mataron al periodista Javier Valdez, según testigo



• Los hijos El Chapo Guzmán mataron al periodista mexicano Javier Valdez porque este insistió en publicar una entrevista con el narcotraficante Dámaso López Núñez, conocido como 'Licenciado'.

Juicio a El Chapo Guzmán: Dámaso López Núñez, 'Licenciado', dice que los hijos del narco mataron al periodista Javier Valdez. (AFP).

► La ex amante de 'El Chapo' que huyó por un túnel con él desnudo y testifica en su contra



• A los 21 años inició una relación romántica con Joaquín 'El Chapo' Guzmán. Meses después, le compraba toneladas de marihuana. Fue electa diputada y escapó de una redada por un túnel junto a él. Ahora está presa y testifica en el juicio de Nueva York.

► La disfuncional familia de narcos que salió a la luz en el juicio de 'El Chapo'



• Alex Cifuentes Villa, el hijo menor de una familia de narcotraficantes colombianos que durante años trabajó con Joaquín 'El Chapo' Guzmán ha declarado ante las autoridades de EE.UU. sobre su relación con el capo, pero también sobre los problemas de su propia familia.

► Quién es el narco que aseguró que El Chapo sobornó con US$100 millones a Peña Nieto



• Alex Cifuentes, un narco colombiano que testifica en el juicio a 'El Chapo' Guzmán en Nueva York, dijo que Enrique Peña Nieto recibió US$100 millones del narcotráfico y que, inicialmente, había solicitado US$250 millones.

► Testigo revela la relación entre 'El Chapo' Guzmán y Hugo Chávez



• Alex Cifuentes uno de los testigos en el juicio contra Joaquín 'El Chapo' Guzmán, afirmó que el narcotraficante mexicano le pidió que consiga pistas de aterrizaje para los aviones cargados con cocaína que enviaba "el loco".

► Persecuciones, armas, mujeres y una película: cómo vivía El Chapo en sus escondites



• El testimonio de un narco colombiano que convivió años a su lado vuelca en el juicio de Nueva York detalles asombrosos sobre la vida de Joaquín 'El Chapo' Guzmán en sus refugios montañosos.