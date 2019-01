Juicio a 'El Chapo' Guzmán: Defensa ruega no condenarlo en base a testimonios "basura"

Nueva York. La defensa de Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera pidió este jueves en su alegato final del juicio por narcotráfico que el jurado "se aferre" a sus dudas ante las pruebas y los testimonios aportados por la fiscalía, de "mentirosos y criminales", y declaren así a 'El Chapo' "no culpable".

"Les suplico que miren en sus corazones y si tienen dudas, se aferren a ellas. No cedan ante el mito de 'El Chapo'. Aférrense a sus dudas y digan no, no, no culpable", dijo el abogado Jeffrey Lichtman en una emotiva declaración final ante el jurado en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, que juzga al mexicano, donde reiteró que el verdadero líder del cartel del Sinaloa es Ismael "el Mayo" Zambada.

Lichtman se disculpó por el extremado detalle de su discurso ya que está "luchando por la vida de un hombre", dijo, y argumentó que durante todo el juicio los testigos mintieron para conseguir visados para su familia y reducciones de sentencia.

La Fiscalía presentó a 56 testigos, entre ellos 12 que tienen acuerdos de cooperación para reducir sus sentencias a cambio de su testimonio. Como parte de ese acuerdo, el Gobierno ha otorgado visados a esposas e hijos, que ya viven en Estados Unidos.

A lo largo del juicio, que comenzó el pasado noviembre, la defensa de Guzmán Loera, que no presentó ningún testigo que declarara a favor de su cliente -algunos sí le mostraron respeto-, ha insistido además que "Mayo" Zambada es quien ha estado detrás de la captura y reclusión de su ex socio.

A lo largo de su exposición, Lichtman explicó a los miembros del jurado las "mentiras" que alega la defensa dijeron los testigos, para lo que recurrió al contra-interrogatorio que hicieron a los cooperantes.

Lichtman, a quien el juez Brian Cogan que preside el caso llamó la atención en varias ocasiones, cuestionó además que la voz que el jurado escuchó en sala de alegadas conversaciones de 'El Chapo', -en algunas se negociaban acuerdos de compra de drogas- fuera realmente la voz de su cliente.

La voz de Guzmán Loera fue identificada por los cooperantes, que fueron exempelados o socios de 'El Chapo'.

"Pudo haber sido la del Mayo", afirmó el abogado, que cuestionó también por qué, si éste llamó a su hijo Vicente a la prisión donde está en EE.UU, por qué el Gobierno no presentó la grabación como evidencia al juicio, que concluyó hoy con esta presentación, para dar paso ahora a la deliberación del jurado, que comenzará el próximo lunes.

