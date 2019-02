Emma Coronel, la enigmática esposa de El Chapo que lo acompañó hasta la sentencia

El narcotraficante mexicano El Chapo Guzmán fue declarado culpable por cargos que podrían llevarlo a la cárcel por el resto de su vida. El proceso judicial que enfrentó durante meses este martes tuvo como desenlace el veredicto de la justicia de Estados Unidos. En él, estuvo presente Emma Coronel, su esposa.

Durante todo este proceso, grandes cantidades de evidencias apuntaban a la culpabilidad del narcotraficante.

Desde uso de armas de fuego y sobornos hasta asesinatos e incluso la fuga con una de sus amantes mientras la policía lo buscaba, fueron muchas las declaraciones que El Chapo tuvo en su contra y en todas Emma Coronel estuvo presente, atenta a la defensa y a las reacciones del capo mexicano.

Según fuentes cercanas a El Chapo Guzmán, el narcotraficante más famoso del mundo de la última década, Emma Coronel Aispuro es considerada por este hombre - acusado de numerosos asesinatos y de llevar casi el 25% de la droga hacia Estados Unidos - como la mujer de su vida.

¿Quién es realmente Emma Coronel?



Emma Coronel Aispuro nació el 2 de julio de 1989 a las afueras de San Francisco. Según un perfil publicado por el medio argentino Infobae los nexos de la esposa de El Chapo Guzmán se remontaron hasta su infancia debido a que su padre, Inés Coronel Barreras, era un conocido narcotraficante.

¿Cómo Emma conoció a El Chapo Guzmán? Según fuentes cercanas a la esposa del narco esto ocurrió cuando ella tenía 17 años en un pueblo rural mexicano y al que el hombre llegó porque uno de los tíos de Coronel era su piloto.

Joaquín Guzmán Loera se enamoró de Emma por su aparente pureza, según manifestó la misma en diferentes entrevistas. El Chapo Guzmán quería casarse con ella y así lo hizo sin ni siquiera divorciarse de las dos esposas que él ya tenía.

Emma no se enamoró de El Chapo a primera vista. Ella ya era novia de otra persona el día que se conocieron. Coronel cuenta que "El Chapo" era un coqueto. La miró y le dio una sonrisa mientras él bailaba con otra mujer y minutos más tarde uno de los guardias del capo mexicano se acercó a la joven para preguntarle cordialmente si podía bailar con ella.

Ella aceptó y la historia empezó.

Ganó varios concursos de belleza. Entre ellos el del Festival del Café y la Guava en su pueblo de Canelas, donde la joven se consagró reina de belleza en medio de sospechas de coimas, pero además como la mujer oficial de Guzmán Loera hasta la fecha a pesar de las infidelidades y los rumores de amoríos por parte de El Chapo.

Un reportaje de Proceso de México indica que el lunes 2 de julio de 2007, El Chapo Guzmán se casó con Emma Coronel en la localidad de La Angostura, Durango.

Luego de cuatro años de matrimonio - atormentados por las fugas y huidas del narcotraficante mexicano - Emma quedó embarazada de gemelas. María Joaquina y Emali Guadalupe serían las hijas de El Chapo que nacieron en Estados Unidos a pedido de Guzmán, un acto que según analistas sería un gesto desafiante ante la DEA.

Desde la captura de El Chapo Guzmán, Emma Coronel no lo ha abandonado.

The New York Post cita a Jack Riley, un ex agente de la DEA, quien dice que Emma Coronel es mucho más que una "esposa trofeo".

Emma Coronel es una herramienta fundamental para posicionar al narcotraficante ante la opinión pública como un líder humanitario. La esposa pedía misericordia ante la OEA y otras organizaciones humanitarias asegurando que se están violando los derechos de su esposo.

La travesía de Emma acaba este martes luego de la decisión de la justicia de Estados Unidos de hallar culpable a El Chapo Guzmán por narcotráfico.

La condena que el juzgado estime se dará a conocer el 25 de junio de este año.