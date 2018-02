Netanyahu: "Israel hará todo lo necesario para defenderse"

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió este domingo que su país hará "todo lo necesario para defenderse", un día después de la publicación de un artículo informando de numerosos bombardeos israelíes contra yihadistas en el Sinaí egipcio.



Netanyahu no se refirió sin embargo de forma directa al artículo del diario estadounidense The New York Times publicado el sábado. El ejercito israelí rehusó comentar su contenido.



Según el diario, que cita a responsables estadounidenses y británicos, Israel llevó a cabo en dos años más de 100 bombardeos en Egipto, con el acuerdo de las autoridades egipcias.



Los bombardeos fueron efectuados en el norte del Sinaí, región fronteriza con Israel, contra yihadistas del grupo Estado Islámico (EI), cuya rama egipcia es muy activa en esa región, según el diario.



Ante el consejo de ministros, Netanyahu aludió a sus recientes reuniones con el presidente estadounidense Donald Trump, con dirigentes europeos y con el jefe de Estado ruso, Vladimir Putin.



"Les dije claramente, que nuestra presencia era el principal obstáculo a la propagación del islam radical en Oriente Maedio, dirigido por Irán y (el grupo) Estado Islámico", declaró Netanyahu.



"No estamos determinados a hacer la guerra, pero sí haremos todo lo necesario para defendernos", agregó.



Israel, que firmó un tratado de paz con Egipto, asiste con inquietud a la creciente presencia yihadista y a las violencias en el Sinaí egipcio.

