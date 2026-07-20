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Mark Carney, primer ministro de Canadá, en rueda de prensa con la primera ministra letona, Evika Silina, tras su reunión del 26 de agosto de 2025 en Riga, Letonia. (Foto de Gints Ivuskans / AFP).
Mark Carney, primer ministro de Canadá, en rueda de prensa con la primera ministra letona, Evika Silina, tras su reunión del 26 de agosto de 2025 en Riga, Letonia. (Foto de Gints Ivuskans / AFP).
/ GINTS IVUSKANS
Por Agencia EFE

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, acusó este lunes a Estados Unidos de violar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) tras el anuncio de la Administración de Donald Trump de imponer un nuevo arancel del 50 % a un número significativo de productos canadienses, y aseguró que su Gobierno intensificará las conversaciones para resolver la disputa comercial.

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