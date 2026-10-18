El Departamento de Defensa Nacional de Canadá señaló este domingo que no hay indicios de actividad terrorista en la explosión y posterior incendio registrados en la base militar de Wainwright, en Alberta, que causaron al menos siete muertos y decenas de heridos, según informaciones de medios canadienses.

Un funcionario de Defensa declaró a la radiotelevisión pública CBC que, por el momento, no existe ningún indicio de que lo ocurrido sea resultado de “actividad terrorista”, aunque la investigación continúa y los equipos de emergencia siguen evaluando el alcance del desastre.

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Global News informó, citando a múltiples fuentes militares, que al menos siete personas murieron y decenas resultaron heridas.

El Departamento de Defensa Nacional de Canadá señaló que no hay indicios de actividad terrorista en la explosión y posterior incendio registrados en la base militar de Wainwright, en Alberta. (Foto: Daphne Lemelin / AFP)

Según esas fuentes, la explosión se produjo durante un ejercicio con fuego real que habría alcanzado una conducción o pozo de gas natural alrededor de las 16.00 hora local del sábado.

Las Fuerzas Armadas no han confirmado oficialmente ese balance y señalaron que no divulgarán el número de víctimas hasta completar la notificación a sus familiares. El Ministerio de Defensa confirmó únicamente que hubo muertos y heridos.

El incendio se propagó rápidamente fuera del área de entrenamiento, favorecido por fuertes vientos, y obligó a desplegar un amplio dispositivo de emergencia. Varios hospitales de Alberta activaron el protocolo para incidentes con múltiples víctimas.

I am on my way to Edmonton. I will get briefed on the latest developments regarding the terrible incident that occurred at CFB Wainwright. The Department of National Defence continues to work closely with the Government of Alberta and local authorities. Thank you to first responders, Canadian Armed Forces members, and provincial officials for their efforts. To the families and everyone in Wainwright: Canada stands with you. — David McGuinty (@DavidMcGuinty) October 18, 2026

El ministro de Defensa, David McGuinty, viaja este domingo a Edmonton para recibir información sobre la situación.

La base de Wainwright, situada unos 200 kilómetros al sureste de Edmonton, es una de las principales instalaciones de entrenamiento militar de las fuerzas armadas canadienses.