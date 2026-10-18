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Resumen

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El Departamento de Defensa Nacional de Canadá señaló que no hay indicios de actividad terrorista en la explosión y posterior incendio registrados en la base militar de Wainwright, en Alberta. (Foto: Daphne Lemelin / AFP)
El Departamento de Defensa Nacional de Canadá señaló que no hay indicios de actividad terrorista en la explosión y posterior incendio registrados en la base militar de Wainwright, en Alberta. (Foto: Daphne Lemelin / AFP)
Por Agencia EFE

El Departamento de Defensa Nacional de Canadá señaló este domingo que no hay indicios de actividad terrorista en la explosión y posterior incendio registrados en la base militar de Wainwright, en Alberta, que causaron al menos siete muertos y decenas de heridos, según informaciones de medios canadienses.

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