Toronto. La policía de Toronto halló un séptimo conjunto de restos humanos en relación con la pesquisa sobre el presunto asesino serial Bruce McArthur, informó un funcionario de la policía el lunes.

La fuente confirmó la séptima víctima a The Associated Press e indicó que McArthur todavía no es encausado por un séptimo cargo de homicidio.



El funcionario habló bajo condición de anonimato debido a que no tenía autorización de hablar públicamente, previo a una conferencia de prensa programada para el lunes en la que la policía y el jefe de patología forense de Ontario proporcionarán un informe.



La policía dio a conocer el hallazgo de los restos mutilados de seis víctimas en grandes macetas de una casa en la que McArthur trabajó como jardinero y que usaba como almacén.



Los investigadores dijeron que los restos eran de Andrew Kinsman, de 49 años; Soroush Mahmudi, de 50, y Skandaraj Navaratnam, de 40.



McArthur, de 66 años, está acusado por homicidio premeditado por la muerte de ellos tres, así como de los presuntos decesos de Selim Esen, de 44 años, Majeed Kayhan, de 58, y Dean Lisowick, de unos 44. La policía cree que hay más víctimas.



Los investigadores no han proporcionado todos los detalles, pero se presume que McArthur conoció a sus supuestas víctimas en el área gay de Toronto y a través de aplicaciones de citas para hombres mayores que utilizan nombres como “SilverDaddies” y “Bear411”.

Las autoridades investigan los casos de personas desaparecidas para determinar si hay alguna conexión con el sospechoso y consideran las pistas que han llegado de todas partes del mundo.



McArthur, un abuelo que trabajaba como Santa Claus en los centros comerciales, no ha presentado su alegato. Su caso regresará a las corte el 14 de marzo. Edward Royle, abogado del acusado, no respondió un mensaje en busca de comentarios el lunes.



Fuente: AP