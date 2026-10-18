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Resumen

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La causa inicial del incendio, que se produjo mientras se desarrollaban ejercicios con munición real y granadas, sigue bajo investigación. (Foto: EFE/EPA/Walter Tychnowicz)
La causa inicial del incendio, que se produjo mientras se desarrollaban ejercicios con munición real y granadas, sigue bajo investigación. (Foto: EFE/EPA/Walter Tychnowicz)
Por Agencia EFE

Las Fuerzas Armadas canadienses identificaron este domingo a los cuatro militares muertos en un incendio de la base de Wainwright, en Alberta, y revelaron que 39 uniformados permanecen hospitalizados, diecinueve de ellos en estado crítico, algunos con graves quemaduras.

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