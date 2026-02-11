Canadá: La Policía identifica a la supuesta autora de la matanza en escuela de Tumbler Ridge

La Policía canadiense identificó este miércoles a Jesse Vanrootselaar, de 18 años, como la supuesta autora del tiroteo que causó la muerte de al menos diez personas en una escuela del oeste de Canadá este martes.

Al menos diez personas murieron cuando Vanrootselaar disparó en una escuela de la localidad de Tumbler Ridge, en el oeste de Canadá, según informó la Policía.

Entre los fallecidos está el supuesto autor de los disparos.

Seis de los muertos fueron localizados en el interior de la escuela mientras que otros dos cuerpos fueron hallados en una vivienda. Otra persona murió cuando era transportada a un hospital.

Las autoridades también dijeron que alrededor de 25 personas están siendo atendidas por lesiones en el centro médico local y que otras dos han sido evacuadas en helicóptero con heridas de extrema gravedad.

La Policía Montada de Canadá explicó en un comunicado que alrededor de las 13:20 hora local (20:20 GMT) empezaron a recibir informaciones del tiroteo en la escuela secundaria de Tumbler Ridge, una localidad del interior de la provincia de Columbia Británica y con una población de unas 2.400 personas.

“Como parte de la respuesta inicial al tiroteo activo, la Policía entró en la escuela para localizar la amenaza. Durante el registro, los agentes localizaron a varias víctimas.

Imagen de la escuela de secundaria en Tumbler Ridge en la que al menos diez personas murieron este martes cuando una persona disparó, según informó la Policía. Foto: EFE/ Google Maps / Google Maps

También fue hallada muerta Jesse Vanrootselaar, con lo que parece ser una lesión autoinfligida”, señaló la Policía Montada.

“Todos los estudiantes y miembros del personal que permanecían en el centro fueron evacuados de forma segura”, añadió el comunicado.