Canadá: La Policía identifica a la supuesta autora de la matanza en escuela de Tumbler Ridge

Seis de los muertos fueron localizados en el interior de la escuela mientras que otros dos cuerpos fueron hallados en una vivienda. Otra persona murió cuando era transportada a un hospital.
Las autoridades también dijeron que alrededor de 25 personas están siendo atendidas por lesiones en el centro médico local y que otras dos han sido evacuadas en helicóptero con heridas de extrema gravedad.
La Policía Montada de Canadá explicó en un comunicado que alrededor de las 13:20 hora local (20:20 GMT) empezaron a recibir informaciones del tiroteo en la escuela secundaria de Tumbler Ridge, una localidad del interior de la provincia de Columbia Británica y con una población de unas 2.400 personas.
“Como parte de la respuesta inicial al tiroteo activo, la Policía entró en la escuela para localizar la amenaza. Durante el registro, los agentes localizaron a varias víctimas.
También fue hallada muerta Jesse Vanrootselaar, con lo que parece ser una lesión autoinfligida”, señaló la Policía Montada.
“Todos los estudiantes y miembros del personal que permanecían en el centro fueron evacuados de forma segura”, añadió el comunicado.
