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El primer ministro canadiense, Mark Carney, abandona el escenario tras pronunciar su discurso durante la Convención Nacional Liberal de 2026 en Montreal, Canadá, el 11 de abril de 2026. (ANDREJ IVANOV / AFP)
El primer ministro canadiense, Mark Carney, abandona el escenario tras pronunciar su discurso durante la Convención Nacional Liberal de 2026 en Montreal, Canadá, el 11 de abril de 2026. (ANDREJ IVANOV / AFP)
/ ANDREJ IVANOV
Por Agencia EFE

El gobernante Partido Liberal del primer ministro canadiense, Mark Carney, se hizo con la mayoría en la Cámara Baja del Parlamento al ganar al menos dos nuevos diputados en unas elecciones parciales celebradas este lunes para cubrir tres escaños vacantes.

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