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Resumen

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El primer ministro canadiense, Mark Carney, habla con los medios a su llegada a la Cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, el 8 de julio de 2026. (EFE/EPA/NECATI SAVAS).
El primer ministro canadiense, Mark Carney, habla con los medios a su llegada a la Cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, el 8 de julio de 2026. (EFE/EPA/NECATI SAVAS).
/ NECATI SAVAS
Por Agencia EFE

El primer ministro canadiense, Mark Carney, ha entregado a la Policía Montada de Canadá el revólver que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, le regaló durante la visita que realizó a Ankara para participar en la cumbre de la OTAN, celebrada los pasados 7 y 8 de julio .

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