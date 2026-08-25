icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fotografía de archivo de la ministra de Industria de Canadá, Mélanie Joly. Foto: EFE/Toms Kalnins
Fotografía de archivo de la ministra de Industria de Canadá, Mélanie Joly. Foto: EFE/Toms Kalnins
Por Agencia EFE

La ministra de Industria de Canadá, Mélanie Joly, rechazó este martes la amenaza del presidente de EE.UU., Donald Trump, de renombrar el lago Ontario, que los dos países comparten, como “lago América”, en una nueva escalada de su conflicto comercial y político.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.