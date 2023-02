Canadá ha visto incrementar la llegada de inmigrantes solicitantes de refugio en estos últimos meses. Muchos de ellos provienen de Estados Unidos, país donde se hizo cada vez más difícil obtener un asilo, especialmente para los ciudadanos que escapan de naciones como Venezuela, Haití, Cuba, entre otras de la región latinoamericana.

El Ministerio de Inmigración de Canadá informó a la agencia EFE que en el año 2022, un total de 39.171 personas llegaron al país para solicitar asilo a través de Roxham Road, un paso fronterizo informal por el cual acceden a la provincia de Quebec. La entrada de solicitantes de refugio ha aumentado desde que en diciembre pasado las autoridades de Nueva York empezaron a pagar boletos de autobús a migrantes para que ingresen a Canadá a través de Roxham Road.

El Comercio conversó con Fernando Torres, fundador y director de Fernando Torres Immigration Consulting Services Inc., sobre los requisitos que deben cumplir quienes buscan acceder al estatus de refugiado en Canadá. Torres es consultor de inmigración egresado de la Universidad de British Columbia (UBC) de Canadá y abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

— ¿Dónde se puede solicitar refugio para Canadá?

El pedido de refugio debe plantearse desde suelo canadiense; esto incluye puestos fronterizos, aeropuertos, estaciones de tren y, desde luego, en cualquiera de las oficinas que existen en todas la provincia del país. Excepcionalmente, Canadá acoge a peticionantes de refugio que están fuera del país, pero este tipo de casos está pensado fundamentalmente para aquellos ciudadanos que viven en campos de refugiados, situación que no es una realidad en los países de nuestra región.

Un grupo de personas que afirmaron ser de Haití camina por Roxham Road en Champlain, Nueva York, mientras se preparan para cruzar la frontera hacia Canadá el 4 de agosto de 2017. (Foto de Geoff Robins / AFP). / GEOFF ROBINS

— ¿Qué se necesita para pedir refugio en Canadá?

Las causales de refugio son taxativas y forman parte de la legislación supranacional de derechos humanos. Para poder recibir el estatus de refugiado el reclamante debe demostrar ante la autoridad inmigratoria que existe un miedo a ser perseguido por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado y por opinión política. La legislación interna de Canadá amplía este presupuesto del derecho internacional y otorga protección, además, a quien demuestre fehacientemente que su vida corre peligro.

— ¿Hay alguna exigencia de idioma o grado de instrucción para el solicitante de refugio?

Un refugiado es una persona que escapa de una situación desesperada y deja su país de origen en búsqueda de protección que su propio Estado ya no le garantiza. Muchas veces los refugiados llegan solo con un documento de identidad dejándolo atrás todo. Los peticionantes de refugio solo están obligados a presentar su caso ante una autoridad cuasi judicial, sin importar si hablan inglés o francés, si tienen estudios superiores o no. Eso no es relevante al momento de brindar la protección.

— ¿Tiene un costo la solicitud de refugio?

El pedido de Refugio en Canadá no tiene costo, pero debo reiterar que la solicitud debe realizarse en suelo canadiense o en los puestos de frontera. Llegar hasta el país puede implicar un costo muy alto para mucha gente que necesite la mano amiga canadiense.

— ¿Cuánto tiempo hay que esperar una respuesta en el proceso de refugio?

El proceso de Refugio tiene dos partes: la primera etapa se desarrolla en un Tribunal Administrativo denominado Comisión de Inmigración y Refugio, en donde hay dos instancias. Si el pedido es rechazado en ambas, entonces el peticionante debe acudir a la segunda fase, que es la Corte Federal. El proceso podría durar más de 5 años entre apelación y apelación.

Fernando Torres es fundador y director de Fernando Torres Immigration Consulting Services Inc.

— ¿Por cuánto tiempo uno recibe refugio en Canadá?

Si una resolución final confiere el estatus de refugiado al reclamante y a su familia, este podrá solicitar la residencia permanente en Canadá y, eventualmente, convertirse en ciudadano de este país.

— ¿Qué beneficios reciben los refugiados?

El primer beneficio que recibe un reclamante es la certeza de ingresar a un país seguro. El Estado Canadiense otorga la posibilidad de trabajo y estudio para aquellos peticionantes que esperan que su caso obtenga resolución final. Asimismo, gozan del sistema de salud en el país.

— ¿Entonces, el refugiado sí puede trabajar?

El peticionante puede trabajar, estudiar y recibir atención de salud. Una vez que ha recibido el estatus de refugiado podrá convertirse en residente permanente y tendrá todos los beneficios de un ciudadano, excepto sufragar en las elecciones.

— ¿El refugio alcanza a toda la familia del solicitante?

El peticionante y su familia pueden obtener el beneficio del refugio

— ¿Qué tiene que pasar para perder el refugio?

El reclamante obtiene el beneficio que otorga el país porque ha indicado que sufre de persecución en su lugar de origen. Entonces, Canadá le otorga el estatus y acoge su pedido. Pero, en muchas ocasiones sucede que el reclamante luego de recibir la residencia permanente retorna a su país a vacacionar. En circunstancias como esa, que son muchas y muy frecuentes, Canadá puede retirarle el beneficio. Mentir en un proceso de esta naturaleza es un asunto muy serio con consecuencias permanentes e irreversibles en la mayoría de los casos.