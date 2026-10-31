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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (i), entrega dulces a un grupo de niños junto a la primera dama, Melania Trump (c), durante el tradicional festejo anual de Halloween este jueves, en la Casa Blanca en Washington (Estados Unidos). EFE/ Octavio Guzmán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (i), entrega dulces a un grupo de niños junto a la primera dama, Melania Trump (c), durante el tradicional festejo anual de Halloween este jueves, en la Casa Blanca en Washington (Estados Unidos). EFE/ Octavio Guzmán
Por Agencia AFP

El gobierno de Donald Trump celebró Halloween el sábado con la publicación de videos violentos que festejan la detención de migrantes y la muerte de “enemigos” extranjeros a manos del ejército estadounidense.

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