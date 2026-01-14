Gobierno de Groenlandia llama a sus ciudadanos a mantenerse unidos ante la presión de EE.UU.

Escucha la noticia
El Gobierno de Groenlandia llamó este miércoles a sus ciudadanos a mantenerse unidos frente a la amenaza de Estados Unidos por hacerse con ese territorio autónomo de Dinamarca, después de una reunión diplomática de alto nivel entre las partes en Washington.
“Tenemos una población pequeña, y con la presión que hay sobre nosotros, es completamente necesario cuidarnos entre nosotros. Tenemos que darnos fuerza para conservar Groenlandia”, dijo el vicepresidente groenlandés, Múte B. Egede.
Egede dijo que los desacuerdos no son beneficiosos y que los ciudadanos deben mostrarse “unidos”, e invitó a que la gente saque la Erfalasorput (bandera groenlandesa) a la calle.
El vicepresidente groenlandés se mostró reacio a debatir ahora sobre la independencia de la isla ártica -cuyo Estatuto de autonomía recoge el derecho de autodeterminación- y habló de la necesidad de mantener un “buen” diálogo y de explorar “vías y posibilidades”.
El presidente autonómico groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, había aparcado la víspera las ansias de independencia de la isla, asegurando que lo más convenía ahora era permanecer dentro del Reino de Dinamarca.
El Ministerio de Defensa danés anunció este miércoles un aumento inmediato de la presencia militar danesa y de aliados europeos y en Groenlandia, siguiendo la línea iniciada el año pasado de reforzar la defensa en el Ártico.
“Debemos esperar ver más barcos militares en Groenlandia haciendo maniobras. Queremos resaltar que esto está únicamente relacionado con esas maniobras y no con otra cosa”, dijo Egede.
Horas antes en Washington, el ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, y su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, se habían reunido con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio.
Al término de la reunión, Dinamarca anunció la creación de un grupo de trabajo con Estados Unidos para abordar las “discrepancias” entre ambos países sobre el futuro de Groenlandia.
El grupo de trabajo se reunirá por primera vez “en cuestión de semanas”, reveló Rasmussen, que espera que se centre en “abordar las preocupaciones de seguridad estadounidenses, al mismo tiempo que respetar las líneas rojas” de Dinamarca.
El encuentro fue, según el canciller danés, “una discusión franca pero también constructiva”, aunque afirmó que las posiciones siguen enfrentadas.
Explicó que Dinamarca sigue creyendo que la seguridad de Groenlandia se puede garantizar “dentro del marco actual” y dijo que es “totalmente inaceptable” cualquier idea que no respete la integridad territorial de Dinamarca y el derecho de autodeterminación del pueblo groenlandés.
“Por lo tanto, seguimos teniendo discrepancias fundamentales, pero también estamos de acuerdo en estar en desacuerdo”, afirmó.
Este miércoles, antes del encuentro, el presidente de EE.UU., Donald Trump, expresó en la plataforma Truth Social que con Groenlandia en “manos” de Estados Unidos, la OTAN será mucho más eficaz y agregó que “cualquier cosa menos que eso es inaceptable”.
