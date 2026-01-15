La alcaldesa de la capital de Groenlandia afirma que están listos para proteger su independencia

Avaaraq Olsen, la alcaldesa de la capital de Groenlandia, Nuuk, no puede contener las lágrimas cuando habla de las emociones de los últimos días, primero las repetidas amenazas de Donald Trump contra su territorio y luego la respuesta de la población de la ciudad en desafío a la presión del presidente estadounidense. Pero también dice que los groenlandeses están listos para proteger su independencia.

En una entrevista con EFE, Olsen, que es parte del socialista democrático Inuit Ataqatigiit, el mismo partido que el presidente del Gobierno groenlandés, Múte B. Egede, declaró que por primera vez en su historia, los groenlandeses temen que puedan perder sus señales de identidad si Trump cumple sus amenazas de apoderarse de la isla.

“Siempre hemos estado muy orgullosos de nuestro país, nuestra bandera y nuestra cultura. Pero nunca habíamos pensado que nos los podrían robar. Y da miedo. Nunca hemos pensado que quizás perderemos nuestra bandera”, explicó.

Pero al mismo tiempo, la situación creada por Trump, quien hace escasos días llegó a declarar que EE.UU. se haría con Groenlandia “por las buenas o por las malas”, ha provocado una reacción entre los groenlandeses, de naturaleza reservada y poco dados a expresar públicamente sus sentimientos, de resistencia.

“Siempre hemos estado orgullosos. Pero ahora hemos descubierto que estamos listos para proteger esto. Y mucho”, continuó la alcaldesa de la mayor ciudad de Groenlandia y en la que viven unas 20.000 personas, un tercio de la población de la isla.

Luchando para contener las lágrimas, Olsen revela cómo el miércoles, ante la reunión que mantenían en Washington los ministros de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia, Lars Løkke Rasmussen y Vivian Motzfeldt, respectivamente, para tratar con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la crisis, pidió a los empleados municipales que exhibiesen la bandera groenlandesa.

“Normalmente solo colgamos nuestra bandera con motivo de fiestas o el día nacional. Amamos nuestra bandera, pero no la exhibimos todos los días. Así que ayer, quería que nuestra bandera estuviese visible en la municipalidad. Y todos los trabajadores respondieron y pusieron banderas en las ventanas”, dijo.

“Y hoy las han dejado en sus ventanas. Creo que es muy emotivo”, continuó con las lágrimas escapando de sus ojos.

“Lo siento realmente -se disculpa-, significa mucho”.

Olsen, que se declara enamorada de España, país que ha visitado (“como muchos groenlandeses”, dice) en varias ocasiones, insiste en que algo ha cambiado en Groenlandia.

“Es realmente diferente. Creo que será algo que en el futuro recordaremos como el momento en el que todos dijimos lo que pensábamos”, apostilla.

A pesar de esa angustia que la alcaldesa dice que sufren muchos de sus conciudadanos, el resultado de la reunión del miércoles entre los ministros danés y groenlandés con las autoridades estadounidenses está dando un poco de respiro a la gente.

“Hoy es un poco diferente. Los pasados 10 días han sido una montaña rusa, cada día más tenso que el anterior. Al principio la gente no estaba muy preocupada, pero hace cinco días, la gente empezó a alarmarse mucho. Tenemos muchos ciudadanos con ataques de ansiedad, preguntando si nos van a atacar y si tendrán que abandonar Groenlandia”, explicó.

“Hoy ha salido el sol y podemos respirar un poco”, señaló con una sonrisa.

Pero el daño es profundo. Toda la población lo nota. En especial los niños, destacó Olsen.

“En las escuelas, los niños escuchan cosas. Mi hijo tiene ocho años. Su profesor escribió a los padres ayer y nos envió unos consejos sobre cómo hablar con los niños si están asustados y cómo asegurarles que somos los mayores los que nos ocuparemos de todo esto”, puntualizó.

“Sí, está siendo un momento de mucho estrés”, concluyó.

