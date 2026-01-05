Presidente de Groenlandia llama a evitar “pánico” y se abre a una mayor relación con Estados Unidos

El presidente del Gobierno autónomo de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, llamó este lunes a evitar el “pánico” por el reiterado interés de Estados Unidos en hacerse con este territorio danés y se abrió a estrechar la relación con Washington.

“ No estamos en una situación en la que Estados Unidos pueda conquistar Groenlandia. Así no es la situación, por eso no hay que entrar en pánico. Debemos restaurar la buena colaboración que hemos tenido ”, dijo hoy Nielsen en rueda de prensa en Nuuk, capital groenlandesa.

Nielsen rechazó las comparaciones con Venezuela, en donde Estados Unidos realizó hace dos días una intervención militar para capturar a Nicolás Maduro.

“Nuestro país no es el adecuado para comparar con Venezuela. Somos un país democrático desde hace muchos años”, afirmó.

El presidente groenlandés aseguró que quiere “profundizar” y “reforzar” la relación con la OTAN y tener una “línea directa” de comunicación con Estados Unidos, no a través de los medios de comunicación.

Apoyo de la CE y de países europeos

Dinamarca y Groenlandia recibieron este lunes el apoyo de la Comisión Europea (CE) y de varios jefes de Gobierno de Europa, después de que ayer el presidente estadounidense, Donald Trump, reiterase sus amenazas para hacerse con la isla ártica por motivos de seguridad nacional.

“La Unión Europea (UE) seguirá defendiendo los principios de la soberanía nacional, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras”, dijo la portavoz comunitaria Anitta Hipper en la rueda de prensa diaria de la CE.

El primer ministro británico, Keir Starmer, mostró su apoyo a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, que la víspera urgió a Washington a detener sus amenazas.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ratificó la “plena solidaridad” con Dinamarca y Groenlandia y afirmó que “de Ucrania a Gaza, pasando por Venezuela”, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados es “innegociable”.

El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, recordó que Groenlandia, como parte de Dinamarca, tendría que ser defendida como territorio de la OTAN ante cualquier amenaza.

Trump insistió ayer en dos ocasiones en la necesidad de hacerse con esta isla ártica por cuestiones de seguridad.

“No quiero hablar de Groenlandia. Hablemos de Venezuela, Rusia, Ucrania... Nos preocuparemos por Groenlandia en dos meses. Hablemos de Groenlandia en 20 días”, dijo inicialmente en el avión presidencial Trump, para luego resaltar su valor estratégico.

El presidente estadounidense aseguró que Groenlandia está rodeada de barcos rusos y chinos “por todas partes” y que Dinamarca “no va a ser capaz” de garantizar su seguridad.

Relaciones desde el “respeto”

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, reconoció que se toma en serio las intenciones de Trump, pero afirmó hace todo lo posible para que todo termine bien.

“Creo en la democracia y en el orden internacional basado en normas”, subrayó.

Frederiksen indicó que no está “nerviosa”, pero que tampoco es “ingenua” con respecto a la posibilidad de que Washington actúe para imponer sus intereses.

Por ello, advirtió de que “si un país de la OTAN ataca a otro país de la OTAN, todo se acabará. Incluida nuestra OTAN y, en consecuencia, la seguridad que ha proporcionado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial”.

Trump ha afirmado en varias ocasiones el último año que Estados Unidos “necesita” Groenlandia y ha sugerido que podría explorar opciones para que pase bajo jurisdicción estadounidense.

La designación el mes pasado del gobernador de Luisiana, Jeff Landry, como enviado especial de EE.UU. para Groenlandia desató las críticas de los gobiernos danés y groenlandés y una protesta formal ante el embajador estadounidense.

Groenlandia tiene una población de unos 57.000 habitantes en 2,1 millones de kilómetros cuadrados y depende de los ingresos de la pesca y de la ayuda económica anual de Dinamarca, que cubre cerca de la mitad de su presupuesto.

