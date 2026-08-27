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Resumen

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El primer ministro de Canadá, Mark Carney; y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Andrej IVANOV / Saul LOEB / AFP)
El primer ministro de Canadá, Mark Carney; y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Andrej IVANOV / Saul LOEB / AFP)
/ ANDREJ IVANOV SAUL LOEB
Por Agencia EFE

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, respondió este jueves a la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de rebautizar en Estados Unidos el lago Ontario como “Lake America” (“lago América”) y aseguró que para los canadienses seguirá siendo “ahora y siempre” el lago Ontario.

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