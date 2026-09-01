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Resumen

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El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla durante una conferencia de prensa conjunta en el Palacio Nacional en la Ciudad de México, el 18 de septiembre de 2025. (Foto de Yuri CORTEZ / AFP)
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla durante una conferencia de prensa conjunta en el Palacio Nacional en la Ciudad de México, el 18 de septiembre de 2025. (Foto de Yuri CORTEZ / AFP)
/ YURI CORTEZ
Por Agencia EFE

El primer ministro canadiense, Mark Carney, endureció este martes su discurso contra Estados Unidos al calificar de impropios los ataques de altos funcionarios estadounidenses contra Canadá y advertir que Ottawa no retomará negociaciones comerciales serias mientras Washington mantenga una actitud de provocación.

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