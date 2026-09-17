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Resumen

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El primer ministro canadiense, Mark Carney, rechazó el 17 de septiembre de 2026 las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump. (Foto: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP)
El primer ministro canadiense, Mark Carney, rechazó el 17 de septiembre de 2026 las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump. (Foto: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP)
Por Agencia AFP

El primer ministro canadiense, Mark Carney, rechazó el jueves las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, por el acercamiento de Ottawa a la Unión Europea.

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