Mark Carney, primer ministro de Canadá, en rueda de prensa con la primera ministra letona, Evika Silina, tras su reunión del 26 de agosto de 2025 en Riga, Letonia. (Foto de Gints Ivuskans / AFP).
Canadá reconoce el Estado de Palestina para “preservar” la solución al conflicto
reconoció este domingo el Estado de , en coordinación con otros países como el , y , como “un paso necesario para preservar la solución de dos Estados, dada la insostenible naturaleza de la situación actual”.

En las últimas semanas, Canadá había anticipado su intención de reconocer el Estado de Palestina aunque la ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Anita Anand, dijo que la “normalización” de las relaciones diplomáticas no se producirá hasta que las autoridades palestinas implementen una serie de reformas democráticas.

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: El Reino Unido reconoce oficialmente al Estado de Palestina

El reconocimiento lo realizó el primer ministro canadiense, Mark Carney, en un comunicado que publicó poco antes de partir hacia Nueva York, donde se reunirá este domingo con el secretario general de la ONU, António Guterres, y posteriormente participará en la Asamblea General del organismo.

Carney justificó la decisión de reconocer a Palestina porque “el actual gobierno israelí trabaja de manera metódica para impedir que llegue a establecerse un Estado palestino” con “una política implacable de expansión de asentamientos en Cisjordania” y la invasión de la Franja de Gaza, “que ha provocado una hambruna devastadora y evitable en violación del derecho internacional”.

La política declarada del actual gobierno israelí es que ‘no habrá un Estado palestino’”, añadió Carney.

El líder canadiense también dijo que la solución de dos Estados que Canadá ha defendido desde hace décadas “se ha visto erosionada de forma constante y grave” por la amenaza terrorista de Hamás, así como “la aceleración de la construcción de asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este”, “la violencia de colonos contra palestinos” y “la contribución del gobierno israelí al desastre humanitario en Gaza”.

MÁS INFORMACIÓN: La huida desesperada de Ciudad de Gaza: cómo la ofensiva terrestre de Israel busca conseguir el control total de la franja

En este contexto, Canadá reconoce al Estado de Palestina y ofrece su asociación para construir la promesa de un futuro pacífico tanto para el Estado de Palestina como para el Estado de Israel”, afirmó.

Las autoridades canadienses también indicaron que la Autoridad Palestina se ha comprometido a realizar reformas democráticas “y la desmilitarización del Estado palestino”.

Antes del anuncio oficial, funcionarios canadienses de alto rango indicaron en una sesión informativa con periodistas que confían en que Israel no tomará represalias contra Canadá por el reconocimiento de Palestina. Pero añadieron que el país norteamericano “está preparado para todas las contingencias”.

