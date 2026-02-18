Narco canadiense Ryan Wedding utilizó sicarios colombianos para asesinar a un informante, según medios

Escuchar
El exatleta olímpico Ryan James Wedding, buscado por presuntamente dirigir una red transnacional de narcotráfico, en una fotografía de 2024. (FBI / AFP)
Por Agencia EFE

Ryan Wedding, el exolímpico canadiense que se convirtió en uno de los principales narcotraficantes de Norteamérica, contrató a un grupo de sicarios colombianos vinculados con Pablo Escobar para asesinar a un informante del FBI, según revelaron este miércoles medios canadienses.

