“En ese momento que oí escuchar decir a los médicos que mis bebés no eran “viables” sentía a mis bebes muy vivos dentro de mí, no entendía como unos bebes que poesía sentir dentro de mí no podía ser ‘viables’”, aseguró a la ‘BBC’ Shakina Ranjedram, madre de los bebés que tienen el récord por ser los más prematuros.

Pese a esto, parecía imposible que llegara a terminar el periodo de gestación. Había empezado a sangrar y el médico le había dicho que daría a luz muy pronto. A los futuros padres les dijeron que no los reanimarían porque nacerían muy prematuros.

Ranjendram de 35 años, y Nadarajah de 37 años, se habían casado e instalado en la ciudad de Ajax, Ontario a unos 56 km de Ontario, para formar una familia. Ya habían quedado embarazados una vez, pero la gestación falló y terminó a los pocos meses.

Los gemelos nacieron de cinco meses, corriendo el riesgo de perder la vida o quedar con secuelas físicas de por vida. Foto: iStock

Los riesgos de nacer prematuros

Nadarajah aseguró que pese al desalentador parte médico, ambos se negaron a aceptar que los bebés no saldrían adelante. Por ello, buscaron información por internet y encontraron datos que los alarmaron y les animaron a la vez. Los bebés tenían tan solo 21 semanas y cinco días de gestación.

Para lograr sobrevivir tendrían que pasar en el útero un día y medio más, y Rajendram tendría que ir a un hospital especializado que pudieran tratar a “microprematuros”.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., los bebés nacidos antes de las 37 semanas de gestación pueden tener problemas respiratorios, digestivos y hemorragias cerebrales. Los problemas desarrollados pueden durar toda la vida.

Cuando nacieron los bebés de la pareja, Adiah Laelynn Nadarajah nació con un peso inferior a 340 gramos y su hermano, Adrial Luka Nadarajah, se unió a ella 23 minutos después, con un peso inferior a 425 gramos, batiendo un récord Guinness mundial, pues son los bebés más prematuros en haber nacido, según el registro.

El milagro de los gemelos

Los bebés nacieron en el momento justo para poder recibir cuidados proactivos, reanimación, nutrición y apoyo de órganos vitales, según el hospital Mount Sinai.”Sin duda son milagros”, dijo Nadarajah al describir la primera vez que vio a los gemelos en la unidad de cuidado intensivos neonatales e intentó hacerse la idea de lo que iban a pasar en su lucha por sobrevivir.

El doctor Prakes Shah, pediatra jefe del Hospital Mount Sinai, dijo a la ‘BBC’ que fue muy honesto con la pareja sobre los retos que les esperaban a sus gemelos, advirtiendo la lucha que tenían que emprender los gemelos Adiah y Adrial para hechos tan básicos como respirar y alimentarse.

El éxito en el proceso de los gemelos

Durante ese proceso de año y medio hubo grandes contratiempos, en especial en las primeras semanas.

“Los primeros días se nos planteó en varias ocasiones la posibilidad de retirarles las máquinas que los mantenían con vida, decidimos que no en ese momento y nos unimos en oración y vimos un cambio”, mencionaron los padres. “Ya al salir del hospital fue sorprendente que se fueran a su hogar sin apoyo de oxígeno, sin alimentación con sonda” aseguró el pediatra Sha.

Hoy son bebés funcionales, que balbucean y se voltean de un lado al otro, demostrando el éxito del proceso pese a los porcentajes adversos de que no sobrevivirían y todo lo que han desarrollado.

Siendo conscientes, siguen años de terapias y operaciones para mejorar la calidad de vida de los gemelos, según los padres de los niños.

Los padres de estos bebés esperan que esta historia inspire a otras familias y a los médicos a replantearse la viabilidad de la vida antes de la semana 22 de gestación, incluso cuando a tasas de supervivencia y de discapacidad a largo plazo hay que considerar, tal como sucedió con los gemelos.