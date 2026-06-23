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Resumen

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La policía de Montreal trabaja en el lugar donde ocurrió un tiroteo el día anterior en Montreal, el 23 de junio de 2026. (Christopher Katsarov/The Canadian Press vía AP)
La policía de Montreal trabaja en el lugar donde ocurrió un tiroteo el día anterior en Montreal, el 23 de junio de 2026. (Christopher Katsarov/The Canadian Press vía AP)
Por Agencia AP

Un hombre acusado de matar a un policía fuera de un hotel de Montreal tenía un manifiesto que lo vincula con una comunidad en línea de varones frustrados que hablan de atacar a personas que tienen relaciones sexuales, confirmó el martes un funcionario familiarizado con el asunto.

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