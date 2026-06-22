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Resumen

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Un tiroteo en Montreal, Canadá, dejó tres fallecidos. Foto: Captura de video/RT
Un tiroteo en Montreal, Canadá, dejó tres fallecidos. Foto: Captura de video/RT
Por Agencia EFE

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