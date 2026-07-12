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Resumen

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Vehículos del equipo de intervención de emergencia y agentes de policía fueron vistos en el lugar de un tiroteo en Toronto, Canadá, el 11 de julio de 2026. Foto: JORGE UZON / AFP
Vehículos del equipo de intervención de emergencia y agentes de policía fueron vistos en el lugar de un tiroteo en Toronto, Canadá, el 11 de julio de 2026. Foto: JORGE UZON / AFP
Por Agencia AFP

Dos personas murieron el sábado y varias resultaron heridas durante un tiroteo en Toronto, Canadá, en un festival de salsa, según informó la policía de la ciudad, que señaló que el sospechoso se dio a la fuga.

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