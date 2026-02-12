¿Quién era Jesse Van Rootselaar, la mujer de 18 años autora del tiroteo masivo en una escuela de Canadá?

Escuchar
Investigadores trabajan en la Escuela Secundaria Ridge tras un tiroteo masivo en la comunidad rural de Tumbler Ridge, Columbia Británica, Canadá. (Foto: Eagle Vision Agency / AFP).
Investigadores trabajan en la Escuela Secundaria Ridge tras un tiroteo masivo en la comunidad rural de Tumbler Ridge, Columbia Británica, Canadá. (Foto: Eagle Vision Agency / AFP).
/ EAGLE VISION AGENCY
Por Agencia AFP

La policía de Canadá determinó el miércoles que una mujer transgénero de 18 años, identificada como Jesse Van Rootselaar, fue la autora del tiroteo masivo en un pueblo minero del oeste del país, con saldo de ocho muertos, incluida la madre y el hermano de la atacante.

