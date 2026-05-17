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Una embarcación de la Guardia Civil española navega junto al crucero MV Hondius, de bandera neerlandesa y afectado por el hantavirus, en el puerto de Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife, en las Islas Canarias (España), el 11 de mayo de 2026. Foto: JORGE GUERRERO / AFP
Una embarcación de la Guardia Civil española navega junto al crucero MV Hondius, de bandera neerlandesa y afectado por el hantavirus, en el puerto de Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife, en las Islas Canarias (España), el 11 de mayo de 2026. Foto: JORGE GUERRERO / AFP
/ JORGE GUERRERO
Por Agencia AFP

Una pasajera del crucero MV Hondius puesta en cuarentena en Canadá es “presuntamente positiva” para hantavirus y fue hospitalizada, anunció el sábado la Agencia de Salud Pública de Canadá.

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