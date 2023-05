El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, aseguró este martes que Canadá no se dejará intimidar por China después de que Beijing anunciase la expulsión del cónsul canadiense en Shanghái.

La expulsión del cónsul canadiense se produce 24 horas después de que Ottawa declarase “persona non grata” al diplomático chino Zhao Wei, quien ha sido identificado por los medios canadienses como el individuo que estuvo implicado en una operación de intimidación de un diputado canadiense.

Trudeau declaró este martes en Ottawa que sabía que China tomaría represalias tras la expulsión de Zhao pero que Canadá va a proteger sus intereses.

“No nos van a intimidar. Seguiremos haciendo todo lo necesario para proteger a los canadienses de la injerencia extranjera”, declaró.

El primer ministro canadiense también aseguró que Canadá actuará contra cualquier otro diplomático que se inmiscuya en la política nacional a pesar de las posibles represalias económicas que China pueda adoptar.

“Son cosas que hemos considerado, pero decidimos seguir adelante de forma responsable para enviar el mensaje de que no aceptaremos injerencia extranjera. No importan sus próximas medidas, no nos van a intimidar y lo que es más, nos aseguraremos que China ve, junto con otros países que cometen injerencias, que nos lo tomamos muy en serio”, dijo.

La nueva crisis diplomática entre Canadá y China se inició a finales de año pasado cuando medios de comunicación canadienses empezaron a filtrar documentos de los servicios de inteligencia canadienses (CSIS) que acusaban a Beijing de injerencia en las elecciones generales de 2019 y 2021.

Según los informes de CSIS, Beijing ayudó a hasta 11 candidatos a las elecciones generales considerados más favorables al régimen chino, en algunos casos con apoyo financiero.

Otros documentos de CSIS filtrados la semana pasada señalaban que China también intentó localizar a familiares del diputado canadiense Michael Chong para imponerles “sanciones potenciales” como forma de intimidación por sus críticas al régimen chino, operación en la que estuvo implicado Zhao.