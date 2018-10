Las novias que tuvo el príncipe Harry, antes de Meghan Markle [FOTOS]

Antes de casarse, Harry salió con modelos, actrices, periodistas y aristocráticas. Un repaso de las relaciones del joven príncipe en la siguiente galería fotográfica.

►El primer amor del príncipe Harry fue Chelsy Davy, a quien conoció en 2004 durante un viaje a Sudáfrica. Terminaron su relación y volvieron en varias ocasiones, durante siete años. Davy llegó a estar fuertemente involucrada con la familia real y a asistir a eventos como el matrimonio del príncipe William. Pese a los rumores de una relación más seria, decidieron ponerle fin en 2011 y seguir en contacto como amigos.



►Medios locales reportaron que hace pocos días, durante un evento en Ámsterdam, el príncipe y la actriz Jenna Coleman (Doctor Who) tuvieron un momento incómodo al cruzarse. Aunque no se conoce el motivo y nunca llegó a confirmarse el romance, en 2015 se rumoró que estaban saliendo.



►Cressida Bona sostuvo una relación con el príncipe Harry durante dos años y se rumora que estuvieron a punto de comprometerse. Al parecer, terminaron porque Bona no pudo soportar la presión de estar bajo la luz pública.

►Según el medio The Sun, Harry salió con Sarah Ann Macklin, por la misma época en la que empezó a salir con Meghan Markle, quien ahora es su esposa. Al parecer, se conocieron en una fiesta privada.

Fuente: El Tiempo, GDA