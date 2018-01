Las nuevas revelaciones sobre matrimonio que mantuvo a sus 13 hijos cautivos

Cadenas, malnutrición, daños cerebrales.



Este jueves se conocieron datos más específicos del abuso al que fueron sometidos los 13 hijos de David Allen Turpin y su esposa Louise Anna, que el pasado domingo fueron liberados de su encierro en su vivienda en Perris, California.

Según detalló el fiscal de distrito del condado de Riverside, Mike Hestrin, los Turpin recibieron cargos de tortura, abuso y detención ilegal y se enfrentan a una posible condena de 94 años a cadena perpetua en prisión.

El matrimonio compareció ante el tribunal y se declaró no culpable de los cargos que se le imputan.



Hestrin dijo que los 13 hijos de la pareja estaban severamente desnutridos y presentaban lesiones nerviosas y cerebrales.



— Planes de fuga y duros castigos —

El fiscal informó que la adolescente que huyó de la casa el pasado domingo y dio la voz de alarma sobre lo que pasaba planeó durante dos años la fuga con sus hermanos.



Finalmente logró huir a través de una ventana con uno de los hermanos, pero este se asustó y regresó a la vivienda.



Los hijos de la pareja, con edades entre los 2 y los 29 años, recibieron educación en casa, en la escuela privada Sandcastle, registrada a nombre del padre.



Pese a que no se tienen muchos detalles sobre este aspecto, algunos de los hijos saben leer y escribir.



La policía encontró en la casa cientos de diarios, lo que indica que se les permitía escribir.

El fiscal Hestrin señaló que los padres castigaban a sus hijos atándolos, primero con cuerdas y posteriormente encadenándolos a sus camas con candados.



Estas son algunas de las escabrosas revelaciones que hizo el fiscal sobre los padecimientos de los hijos de la pareja:

- Estaban acostumbrados a golpizas frecuentes, incluidos amagos de estrangulación.



- Sólo se podían duchar una vez al año.



- Permanecían despiertos hasta las cuatro o las cinco de la madrugada y dormían durante el día.



- No se les permitía jugar con juguetes, muchos de los cuales aparecieron dentro de la casa en su embalaje original.



- Si se lavaban las manos por encima de la muñeca, se les sometía a castigos por "jugar con el agua".



- Los padres les dejaban comer una vez al día, pero a veces compraban ciertos alimentos, como pasteles de calabaza, y los colocaban donde los hijos podían verlos pero no comerlos.



- No han visto nunca un dentista y no han ido al médico en más de cuatro años.



- Les faltan conocimientos básicos de la vida y no sabían qué era un agente de policía.



Los castigos duraban semanas o incluso meses en algunos casos.



El pequeño de 2 años tiene el peso normal, pero los demás están desnutridos. Uno de los menores, de 12 años, tiene el peso de alguien de 7, y el adulto de 29 años pesa 37 kg.



Hestrin confirmó que, cuando llegó la policía, tres de los hijos estaban encadenados a sus camas.



Los 13 hijos están siendo tratados en varios hospitales desde su liberación.



Las acusaciones contra David y Louise Turpin son:



- 12 cargos de tortura.



- 1 cargo contra David Turpin por un acto indecente con un menor.



- 7 cargos de abuso contra adultos dependientes.



- 6 cargos de abuso/abandono infantil.



- 12 cargos de detención ilegal.

