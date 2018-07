Los nuevos detalles de las 6 "superarmas" de Rusia presentadas por Putin

Rusia desenfundó otra vez sus armas.



Algunas parecen tomadas de un videojuego o de alguna película futurista, pero, pese a las dudas de expertos militares, Moscú asegura que todas han sido ya probadas.



El Ministerio de Defensa ruso publicó esta semana una serie de videos que muestran el ensamblaje y el funcionamiento de algunas de sus "superarmas", una nueva generación de armamento convencional y nuclear que el Kremlin califica de "invencible".



Desde que fueron anunciadas en marzo pasado por el presidente Vladimir Putin, analistas internacionales en armamento se han mostrado escépticos sobre su efectividad o los supuestos rangos y poderes que les atribuye Moscú.

Los videos mostraban imágenes de las pruebas y ensamblajes de las armas.

De hecho, muchos dicen que son un acto de propaganda y que, hasta el momento, ninguna fuente independiente ha confirmado su existencia.

Pero el jueves los principales medios rusos transmitieron imágenes al estilo Hollywood de muchas de las nuevas armas siendo probadas o en acción.



La difusión de las pruebas del armamento tuvo lugar apenas tres días después de una cumbre en Helsinki entre Putin y su homólogo estadounidense Donald Trump, en la que se refirieron a la necesidad de evitar una carrera armamentística.



El mandatario ruso, de hecho, se refirió a "la urgente necesidad" de trabajar para extender el nuevo tratado START de reducción estratégica de armas.

Pero en ¿cómo son las nuevas armas probadas por el Kremlin que, según dijo Putin en mayo, dejarían "inservible" el sistema de defensa de la OTAN?



1-Misil crucero de propulsión nuclear Burevestnik



Cuando Putin lo presentó hace unos meses, no tenía nombre y no se sabía muy bien cuáles serían sus características.

Se dijo entonces que se trataba de un nuevo tipo de arma estratégica que no utiliza rutas de vuelo balísticas en su camino hacia el objetivo, lo que significa que los sistemas de defensa antimisiles serían inútiles contra ellos.



El Ministerio de Defensa ruso mostró ahora un video en que se divisa, como indica su nombre, que el Burevestnik utiliza un motor nuclear, lo que le da un alcance "esencialmente ilimitado".



No obstante, en el video que publicaron las autoridades rusas no se ve bien el misil y está escondido debajo de lonas.

Las imágenes mostraron los misiles cubiertos con lonas.



2-Sistema oceánico multipróposito "Poseidón"



La agencia estatal de noticias rusas Tass dijo que "100% invencible frente las contramedidas enemigas".



De acuerdo con ese informe, ya el ejército ruso comenzó las pruebas de este sistema subacuático no tripulado, que lleva una ojiva nuclear y podría tener como objetivo puertos o portaaviones enemigos.

Se alimenta, según las autoridades rusas, de una central nuclear y tiene un rango "intercontinental".



3-Sistema balístico intercontinental Sarmat

Lo califican de invencible, indetectable y sin limitaciones de rango: dicen que puede cruzar los dos polos e impactar lo mismo en Francia que en Texas (EE.UU.).



De su desarrollo se supo el año pasado, pero fue a inicios de marzo cuando Putin aseguró que las pruebas de este nuevo sistema de misiles habían "entrado en una fase activa" y pocos días después, el Ministerio de Defensa de Rusia anunció que lo había probado con éxito.

Según los informes preliminares, no se esperan despliegues de combate del también llamado Satán 2 hasta 2021, pero Tass indicó que pronto se realizarán pruebas de vuelo reales.



El video del jueves mostró un transportador que carga el misil en un silo y repitió las imágenes del lanzamiento que se difundieron en marzo.

4- Sistema de misiles hipersónicos de lanzamiento aéreo Kinjal

​

Según la agencia de noticias rusas Interfax, los aviones MiG-31 que patrullan el Mar Caspio fueron armados desde abril pasado con este nuevo misil hipersónico.



De hecho, es lo que muestra uno de los videos.

La descripción de los medios rusos detalla que son lanzados desde una plataforma hipersónica y su velocidad los hace "invulnerables" a los sistemas actuales de defensa antiaérea y aérea.



Entre otras características, señalaron su rango de más de 2.000 km y su alta velocidad (12.231 kilómetros por hora).



5-Sistema de misiles estratégico con unidad hipersónica planeadora Avangard



Seg'un las atoridades rusas, estos misiles a medida que se acercan a su objetivo, pueden ajustar su altitud y su dirección para evitar los sistemas de defensa.



De acuerdo con la agencia Tass se trata de un misil con alcance intercontinental que pronto estará listo para su despliegue.



La versión rusa indica que lo que distingue a este sistema de otras armas existentes es la capacidad de volar en la atmósfera a distancias intercontinentales a una velocidad hipersónica de 24.140 kilómetros por hora.



Entre las especificidades señaladas ahora por Tass se encuentra que, a medida que se acerca a su objetivo, el misil puede ajustar la altitud y la dirección para evitar los sistemas de defensa.

El reporte indica, además, que ya comenzó su "producción en serie".



6-Sistema de armas láser Peresvet



Fue una de las "superarmas" que aún no tenía nombre cuando Putin las presentó en marzo.



Pero ahora, el Ministerio de Defensa aseguró que la "Fuerza Espacial" de Moscú tenía por primera vez un nuevo armamento basada en un sistema láser: el Peresvet.



En las imágenes mostradas en marzo se veía un grupo de misiles apuntar hacia lo que parece ser la península de Florida.

El informe indica que algunos de estos láseres de combate, destinados a interceptar misiles o derribar satélites, ya están construidos y desplegados junto a "infraestructura asociada", mientras los que los operarán reciben aún el entrenamiento pertinente.



"Todos los días, el personal recibe conocimientos teóricos en clases de capacitación especialmente equipadas, mientras las acciones prácticas se resuelven directamente en equipos militares", indica Tass.



Sin embargo, fue el arma de la que se ofreció menos información: el Ministerio de Defensa no mostró imágenes reales o generadas por computadora del Peresvet.