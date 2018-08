¡Qué calor!



Medio mundo "está que arde" y Europa se hornea en altas temperaturas, que, según los meteorólogos, podrían romper récords locales y continentales en los próximos días.



El mes pasado fue, según el Instituto Goddard de la NASA para Estudios Espaciales, el julio más caliente desde que se tiene registro y ahora, en agosto, la situación no parece ser muy diferente.

Varios países mediterráneos emitieron ya advertencias climáticas, mientras los termómetros superaban los 40°C... y van en aumento.



Las alertas están sobre la península ibérica, donde, según los pronósticos, se espera que se registren las mayores temperaturas durante este fin de semana.

De acuerdo con el servicio del tiempo de la BBC, se espera que los termómetros ronden los 47°C en el suroeste de España y en el sur y sudeste de Portugal, tanto el viernes como el sábado.



Pero no son los únicos afectados por esta ola de calor, que ya empieza a mostrar efectos insólitos en varias regiones del mundo.

Efectos inesperados

En Alemania, la conjunción del sol y las altas temperaturas hicieron que esta semana bajaran los niveles de agua del Elba y aparecieron en la ribera municiones de la Segunda Guerra Mundial.



Mientras, Suecia tiene desde el miércoles un nuevo punto más alto, luego que un glaciar se derritiera y mostrara que una cumbre de la montaña Kebnekaise, hasta entonces cubierta de hielo, era mayor que el punto considerado el más elevado del país.



Y hay tanto calor en Viena que las autoridades austriacas comenzaron a repartir desodorante en el metro.

El derretimiento de un glaciar del Kebnekaise mostró una cumbre desconocida.

En California, los expertos alertaron que la intensidad de los fuegos era tan alta que estaban generando un sistema climático con leyes propias en el área de los incendios.



Los fuegos han llegado incluso hasta áreas del Círculo Polar Ártico, un lugar de nieves perpetuas y, en Noruega, las autoridades alertaron a los conductores porque los renos y las ovejas se están refugiando del calor en manadas debajo de los puentes.



En Japón, continúan en una situación de "desastre natural" por el calor, en Grecia el número de muertos por los incendios del pasado mes suman 91, mientras otros 29 han fallecido en los últimos días en Corea del Sur.



Sin embargo, los ojos de los expertos están ahora sobre Europa, donde llega una oleada de aire caliente desde África y se espera que rompa las marcas históricas.

En Francia muchos han optado por refrescarse en las fuentes.

El actual récord de temperatura en el "viejo continente" es de 48°C y se registró en Atenas en julio de 1977.



Pero ¿cuál ha sido la mayor temperatura que se ha registrado en el mundo?



La polémica de la temperatura

Por 90 años, el récord mundial de temperaturas parecía imbatible.



En todos los registros desde entonces se consignaban los 58°C que marcaron los termómetros en El Azizia, Libia, el 13 de septiembre de 1922.

El Azizia tuvo por 90 años el récord de mayor temperatura del mundo.

Pero en 2012, la Organización Meteorológica Mundial descalificó esa marca.



Y es que una investigación que realizaron entonces concluyó que la medición de El Azizia podía ser inexacta hasta en 7 °C, debido a una combinación de factores que iban desde un observador inexperto hasta características de la superficie asfáltica sobre la que se tomó.



El récord cayó desde entonces sobre Greenland Ranch, un lugar del Valle de la Muerte en California, donde se registraron 56,7°C el 10 de julio de 1913.



El Valle es considerado, de hecho, el lugar más caluroso de la Tierra.

El 15 de julio de 1972 se registró allí a nivel de suelo una temperatura de 93°C, aunque esta marca no se considera la temperatura del lugar, ya que ésta se mide oficialmente a 1,5 metros de la superficie para evitar errores de resultado por la reverberación del calor en terreno.



Por eso, los 56,7°C registrados allí en 1913 continúan, hasta ahora, como el récord global de temperaturas.



Sin embargo, la aceptación de este registro no es universal.



Las dudas

​

En su investigación Weather Underground, el historiador meteorológico Christopher Burt, uno de los responsables de la descalificación de la temperatura de Libia, consideró que el registro de 1913 era también "un mito" y calculó que sería al menos 2 °C inferior.



En su Estudio de temperatura récord de 134°F en el Valle de la Muerte, el meteorólogo William T. Reid también considera que esa marca es "improbable" y que "no es auténtica".



En el Valle de la Muerte se registró una temperatura de 54 °C el 20 de junio de 2013.

Si Burt y Reid estuvieran en lo cierto, entonces sería en dos lugares donde se han registrado las mayores temperaturas en el planeta.



El Valle de la Muerte seguiría siendo uno de ellos, con una marca de 54°C el 20 de junio de 2013.



El otro sería en Mitribah, Kuwait, donde el 21 de julio de 2016 se alcanzó igual temperatura.