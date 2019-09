El espía ruso de la CIA vivía con su nombre real en las afueras de Washington

Washington. El informante de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el Kremlin que Estados Unidos "extrajo" en 2017 y que medios rusos identificaron como Oleg Smolenkov había empezado una nueva vida a apenas una hora de Washington en la que mantenía su nombre real, informó The Washington Post.

La situación de Smolenkov en EE.UU. era algo inusual, ya que, según reveló este martes el Post, la CIA recomienda a los desertores cambiar de identidad e irse a vivir a algún lugar remoto del país o al menos lejos de Washington, donde la diplomacia rusa tiene mayor presencia.

Smolenkov, que desapareció repentinamente de Rusia a mediados de 2017 tras salir de vacaciones con su familia a Montenegro, fecha en la que según medios estadounidenses fue "extraído" por la CIA, vivía en una lujosa vivienda de seis habitaciones en una propiedad de más de una hectárea en Stafford (Virginia), a una hora de la capital federal.

Según vecinos consultados por el diario, los Smolenkov abandonaron de forma apresurada la propiedad este lunes, después de que la cadena CNN y el diario The New York Times informasen por primera vez -aunque sin identificarlo por el nombre- sobre la existencia de un informante de la CIA en el Kremlin.

Atrás quedaron juguetes esparcidos por el jardín y dos perros de la raza italiana cane corso, a los que a veces se entrena como animales de vigilancia.

Los vecinos también indicaron que Smolenkov no tenía un trabajo.

El exfuncionario de la CIA Joseph Augustyn, encargado entre 1999 y 2001 del programa de reubicación, explicó al Post que la agencia respeta los deseos de sus protegidos, pero que la situación en la que Smolenkov estaba le sorprendió.

"Me le imagino decir: 'Bueno, quiero vivir una vida lo más normal posible. No quiero asumir un nuevo nombre, dificultarle las cosas a mi esposa e hijos'. Esto no es lo que la agencia recomendaría", aseguró.

Otro agente consulado por el rotativo dijo que en la mayoría de casos, la CIA "sale con una identidad e historial completamente nuevos, y quieres llevarte al tipo a Colorado".

La CNN y The New York Times publicaron este lunes que la CIA había "extraído" en 2017 a su informante de más alto rango del Kremlin al considerar comprometida su seguridad coincidiendo con la supuesta injerencia de Rusia en las elecciones a la Casa Blanca de 2016.

Según estos medios, este informante tenía acceso directo a Putin, un extremo que el Kremlin negó este martes.

El exembajador de EEUU en Moscú Michael McFaul dijo que el hecho de filtrar a la prensa la identidad de Smolenkov "es obviamente para intimidarle y asustarle".

Según el Times, la CIA considera que la vida del informante corre peligro dados los precedentes de Rusia con supuestos intentos o asesinatos de espías, como es el caso de Serguéi Skripal el año pasado en Reino Unido.

Smolenkov ya conocía Washington, puesto que entre 2006 y 2008 estuvo destinado como funcionario en la Embajada de Rusia en EEUU (momento en el que pudo ser capado por la CIA), bajo las órdenes del entonces embajador, Yuri Ushakov. Ambos regresaron a Moscú en 2008.

A su vuelta al Kremlin, Smolenkov ascendió todavía bajo la batuta de Ushakov, uno de los asesores del presidente ruso, Vladimir Putin, en política exterior.

Fuente: EFE