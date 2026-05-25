Hasta el momento hay cinco candidaturas, cuatro de ellas provenientes de América Latina, una región que reclama la Secretaría General amparándose en una regla no escrita dentro de las Naciones Unidas que establece una rotación geográfica para ocupar el máximo cargo del organismo. Bajo esa lógica, la chilena Michelle Bachelet, el argentino Rafael Grossi, la costarricense Rebeca Grynspan y la ecuatoriana María Fernanda Espinosa partirían con mayores opciones de respaldo que el expresidente senegalés Macky Sall.

Javier Pérez de Cuéllar fue un destacado diplomático peruano, que además de ser abogado, se desempeñó como el quinto secretario general de las Naciones Unidas de 1982 a 1991. Foto: El Peruano.

Asimismo, crece el consenso en la ONU de que sería la ocasión de optar por primera vez por una secretaria general, ya que nunca la máxima dirección ha estado ocupada por una mujer, a pesar de que varias agencias de la organización poseen un liderazgo femenino.

Más allá de este detalle, Bachelet, Grossi, Grynspan y Espinosa apuntan a ser no solo el sucesor de Guterres, sino del peruano Javier Pérez de Cuellar, el último latinoamericano en liderar las Naciones Unidas entre 1982 y 1991, dos períodos.

Pérez de Cuéllar fue el quinto secretario general de la ONU entre el 1 de enero de 1982 y el 31 de diciembre de 1991. Es recordado como una de las figuras diplomáticas más influyentes de América Latina en el siglo XX. Durante su gestión desempeñó un papel clave en la mediación del conflicto entre Irán e Irak, impulsó negociaciones en Centroamérica y participó en esfuerzos internacionales para reducir tensiones en la etapa final de la Guerra Fría.

El internacionalista Francisco Belaunde Matossian considera que el escenario actual es muy distinto al que encontró Javier Pérez de Cuéllar en los 80, debido al debilitamiento político de las Naciones Unidas frente a los conflictos internacionales y la creciente rivalidad entre potencias. “Ahora tenemos unas Naciones Unidas bastante debilitadas”, asegura a El Comercio el profesor de Derecho Internaconal Público.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/ Fraga Alves

Belaunde Matossian también elogia la carrera de Pérez de Cuéllar y sostiene que el argentino Rafael Grossi es uno de los candidatos latinoamericanos con el perfil más cercano al diplomático peruano, debido a su experiencia en la ONU -es director general del Organismo Internacional de Energía Atómica- y su manejo de crisis internacionales vinculadas más al tema nuclear.

“Pérez de Cuéllar fue un diplomático de carrera. Además, él ya había tenido un alto cargo en la ONU antes de asumir como secretario general. Sino me equivoco era secretario general adjunto [de Asuntos Políticos Especiales entre 1979-1981]. Entonces, ya contaba con una amplía experiencia en la organización. Actualmente tenemos a alquien como el argentino Grossi que cuenta con una vivencia similar [a la del diplomático peruano] por el cargo que ocupa ahora en una de las direcciones de la ONU. Los demás, claro, son todos políticos. Tienen un perfil distinto”, señala.

Principales logros e intervenciones globales de Javier Pérez de Cuéllar como secretario general de la ONU (1982–1991):

Fecha / Hito Conflicto / Acontecimiento Rol de Pérez de Cuéllar 14/06/1982

Guerra de las Malvinas Argentina-Reino Unido

Conflicto por la soberanía del archipiélago austral (en manos inglesas desde 1833). Actuó como intermediario decisivo tras tres meses de guerra.

Margaret Thatcher respaldó su propuesta afirmando que constituía un marco sólido para construir propuestas específicas. 20/08/1988

Guerra Irán-Iraq Irán-Iraq

Guerra de ocho años que dejó 200.000 muertos por bando e incalculables pérdidas. Logró el alto el fuego definitivo mediante una hábil diplomacia.

Consiguió que Saddam Hussein y el ayatolá Ruhollah Jomeini aceptaran la Resolución 598 de la ONU. 10/12/1988

Premio Nobel Cascos Azules de la ONU

Distinción por reducir tensiones en zonas de conflicto con armisticio pero sin tratado de paz. Pérez de Cuéllar recogió el galardón en Oslo.

Lo definió como “un homenaje al coraje y al sacrificio” y un recordatorio de que la paz es una empresa universal. 09/11/1989

Muro de Berlín Caída del bloque de hormigón

Fin a tres décadas de división ideológica (45 km de muro, torres y cercas eléctricas). El mayor acontecimiento global que marcó el fin de la Guerra Fría bajo su mandato, renovando la esperanza de millones. 21/03/1990

Namibia Independencia africana

Fin a 75 años de colonización sudafricana. Ejecutó con éxito la Resolución 435 pese a la falta de recursos.

Negoció con EE.UU. y Sudáfrica, allanando el camino hacia la democracia y coincidiendo con la liberación de Nelson Mandela. 13/10/1990

Guerra en el Líbano Fin de la Guerra Civil

Conflicto sectario de 15 años entre múltiples facciones que dejó 120.000 muertos. Ejerció una compleja labor de mediación que culminó con el fin de los combates y restableció la convivencia básica. 28/02/1991

Guerra del Golfo Invasión de Iraq a Kuwait

Coalición de 34 países liderada por EE.UU. contra el régimen de Irak. Negoció el fin de las hostilidades.

El conflicto concluyó con la rendición iraquí tras registrar entre 25.000 y 30.000 bajas de dicho bando. 1991

Crisis de Rehenes Secuestros en el Líbano

104 extranjeros retenidos por Hezbolá entre 1982 y 1992 (8 murieron en cautiverio). Lideró las gestiones diplomáticas que lograron la liberación de los rehenes occidentales (estadounidenses y europeos). 31/12/1991

Paz en El Salvador Gobierno vs. Guerrilla FMLN

Guerra civil de 12 años que dejó 75,000 muertos y 8,000 desaparecidos.

Logró el consenso del acuerdo de paz a las 12 de la noche, a escasos instantes de terminar su mandato formal en la ONU. (Los acuerdos se firmaron oficialmente el 16/01/1992 en Chapultepec).

¿Cómo se elige al secretario general?

Los cuatro candidatos latinoamericanos que buscan suceder a António Guterres se verán las caras el jueves 28 de mayo en un debate abierto en Londres, uno de los primeros grandes encuentros públicos de la carrera por la secretaría general de la ONU. Bachelet, Grossi, Grynspan y Espinosa expondrán sus propuestas ante diplomáticos, representantes de la sociedad civil y líderes internacionales en el Methodist Central Hall.

El encuentro reunirá a cuatro de los cinco candidatos oficiales para dirigir Naciones Unidas desde enero del próximo año. El único ausente será Macky Sall, quien alegó compromisos previos para justificar su ausencia. Aunque el foro servirá para medir respaldos políticos y posiciones diplomáticas, la decisión final estará lejos de depender únicamente de la exposición pública de los candidatos.

Si bien la Asamblea General de la ONU es la encargada de formalizar la designación, el verdadero filtro se encuentra en el Consejo de Seguridad, donde cualquiera de sus cinco miembros permanentes —Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido— puede bloquear una candidatura mediante el derecho a veto. En la práctica, el próximo secretario general será el aspirante capaz de generar menos resistencias entre las principales potencias mundiales.

La expresidenta chilena Michelle Bachelet habla con la prensa tras una audiencia para ser considerada como la próxima Secretaria General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, el 21 de abril de 2026. (TIMOTHY A. CLARY / AFP) / TIMOTHY A. CLARY

Belaunde Matossian sostiene que ese escenario convierte el proceso en una negociación altamente pragmática. “Las decisiones de las Naciones Unidas las toman los países y el Consejo de Seguridad, que muchas veces está paralizado por el derecho a veto”, explica el internacionalista. Por ello, considera que el respaldo de Washington podría terminar siendo determinante en la elección final.

“Sería mejor para las Naciones Unidas que fuera elegido alguien con quien Estados Unidos pueda llevarse bien”, agrega el especialista, al recordar que la administración estadounidense mantiene una posición cada vez más dura frente a organismos multilaterales y ejerce una fuerte influencia sobre sus aliados. En ese contexto, considera que candidatos como Grossi, Grynspan o Espinosa podrían encajar mejor en un escenario de consenso internacional.

La candidatura de Bachelet ya enfrenta la oposición de parte de Estados Unidos. En abril, un grupo de senadores republicanos envió una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, pidiendo el veto de la expresidenta chilena. En tanto, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, cercano a Donald Trump, ha cuestionado su postura con respecto a los derechos humanos en China y su posición en favor del aborto.

Belaunde Matossian también advierte que las votaciones suelen derivar en acuerdos inesperados entre las potencias cuando ninguno de los candidatos iniciales logra imponerse con claridad. “Como pasó con Pérez de Cuéllar, a veces termina apareciendo una figura de consenso o el ‘mal menor’ para todos”, señala.

1 Michelle Bachelet La expresidenta chilena, también ex Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, figura entre las aspirantes más voceadas —y a la vez más cuestionadas— para el cargo, tras una candidatura presentada en el 2025 por el entonces presidente Gabriel Boric, que posteriormente perdió el respaldo oficial de Chile tras el cambio de gobierno encabezado por José Antonio Kast, aunque mantuvo apoyos clave de México y Brasil. El perfil de Bachelet destaca por una amplia experiencia tanto en la conducción del Estado como en organismos internacionales, incluyendo ONU Mujeres y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para DDHH.

2 Rafael Grossi El diplomático argentino, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de la ONU, fue presentado en noviembre como candidato por el Gobierno de Argentina —cercano a Estados Unidos— y ya había manifestado previamente sus aspiraciones al cargo. Con una trayectoria marcada por su gestión en crisis nucleares que le ha dado proyección internacional, Grossi ha sostenido además que la ONU “olvidó la premisa inicial sobre la cual fue creada: velar por la paz y la seguridad internacionales”. 3 Rebeca Grynspan Exvicepresidenta de su país, fue nominada por el mandatario Rodrigo Chaves y actualmente se desempeña como secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), tras haber encabezado previamente la Secretaría General Iberoamericana (Segib); con una sólida trayectoria en la gestión de políticas económicas y en organismos multilaterales, es reconocida por su proyección en la gobernanza económica global dentro del sistema de Naciones Unidas. 4 María Fernanda Espinosa La diplomática ecuatoriana fue presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas entre el 2018 y el 2019, convirtiéndose en la cuarta mujer en ocupar ese cargo. También se desempeñó como canciller (2017-2018) y ministra de Defensa (2012-2014) de Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa. Cuenta con una trayectoria marcada por su capacidad de consenso en el ámbito multilateral y una reconocida agenda ambiental, lo que refuerza su posicionamiento dentro de las candidaturas vinculadas a la ONU.

¿A quién apoyará el Perú?

Al cierre de este artículo, la Cancillería no ha respondido a las consultas sobre si el Perú ya definió una posición frente a los candidatos que buscan suceder a António Guterres. Sin embargo, en el plano diplomático regional empieza a perfilarse una tendencia: el respaldo no necesariamente se define por afinidades regionales, sino por alineamientos con las principales potencias.

En ese sentido, Belaunde Matossian sostiene que países como el Perú tenderían a alinearse con la posición de Estados Unidos en la votación. “Yo creo que el Perú como otros países de América Latina van a apoyar a quien Estados Unidos apoye, porque hay un gobierno estadounidense que ejerce mucha presión y nadie va a querer pelearse con Washington”, explica.

El especialista añade que la definición del voto peruano no solo dependerá de factores diplomáticos, sino también del calendario político interno. Según indica, el proceso de elección en las Naciones Unidas se extendería hasta el segundo semestre del año, cuando se inicien las rondas formales e informales de votación en el Consejo de Seguridad, con miras a alcanzar un consenso hacia fines de año.

En ese contexto, advierte que la decisión final podría recaer en el próximo gobierno, dado que la definición del candidato se produciría entre octubre y diciembre, cuando el Consejo de Seguridad recomiende un nombre a la Asamblea General para su aprobación final. “Va a depender de quién salga elegido. Un gobierno de Roberto Sánchez probablemente tendría una posición más hacia Bachelet, mientras que uno de Keiko Fujimori podría alinearse más con Estados Unidos”, finaliza.

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