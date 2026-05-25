Por Carlos Lázaro

Tras dos mandatos consecutivos de António Guterres (2017-2021 y 2022-2026), la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tendrá un nuevo rostro a partir de enero del próximo año. El proceso para sustituir al diplomático de 77 años, de doble nacionalidad, portuguesa y timorense, ya está en marcha y, después de más de tres décadas, un latinoamericano podría volver a ponerse al frente del organismo.

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