La gente corre en busca de refugio mientras el humo se eleva tras un ataque aéreo en el centro de Teherán, Irán, este jueves. Foto: EFE/ Abedin Taherkenareh
Por Agencia EFE

El número de personas que han muerto en los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán desde el sábado sube ya a 1.230, según informó este jueves la agencia pública Fundación de los Mártires y Asuntos de los Veteranos del país persa.

