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El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abas Araqchi, en El Cairo, el 9 de septiembre de 2025. (Ahmed HASAN / AFP)
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abas Araqchi, en El Cairo, el 9 de septiembre de 2025. (Ahmed HASAN / AFP)
/ AHMED HASAN
Por Agencia EFE

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abas Araqchi, acusó a Estados Unidos e Israel en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de tener la “intención clara de cometer genocidio” con sus ataques a infraestructuras civiles, y aseguró que el dirigido contra la escuela de Minab fue un crimen de guerra y de lesa humanidad.

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