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Resumen

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Iraníes pasaron en coche junto a una valla publicitaria que mostraba al presidente estadounidense Donald Trump y el estrecho de Ormuz, erigida en la plaza Valiasr de Teherán, el 28 de mayo de 2026. (AFP)
Iraníes pasaron en coche junto a una valla publicitaria que mostraba al presidente estadounidense Donald Trump y el estrecho de Ormuz, erigida en la plaza Valiasr de Teherán, el 28 de mayo de 2026. (AFP)
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Por Agencia EFE

El ministro de Exteriores iraní, Abas Araqchi, reivindicó este domingo desde Bagdad que su país es el único responsable de que el tráfico en el estrecho de Ormuz vuelva a los niveles previos a la guerra iniciada a finales de febrero, y avisó de que cualquier otra intervención “retrasará la reapertura”.

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