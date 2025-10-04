Fotografía de archivo de la activista sueca Greta Thunberg. Foto: EFE/EPA/Neil Hall
Fotografía de archivo de la activista sueca Greta Thunberg. Foto: EFE/EPA/Neil Hall
Activistas de la Flotilla afirman que Greta Thunberg sufrió golpes y un trato degradante
Activistas de la criticaron en Turquía las condiciones de su , donde aseguran que se les privó de comida y agua, y denunciaron que la activista sueca Greta Thunberg sufrió golpes y un trato degradante.

Un total de 137 activistas, 36 turcos y 101 de otras nacionalidades, aterrizaron en Estambul este sábado a bordo de un avión de Turkish Airlines, procedente de Israel.

A su llegada, se quitaron el uniforme que, según dijeron, las autoridades israelíes les obligaron a vestir, y corearon consignas como al bajar del avión.

PUEDES VER: El acuerdo de Hamás para liberar a los rehenes anticipa una negociación intensa

En declaraciones a medios locales desde el aeropuerto, varios activistas criticaron las condiciones de su detención, afirmando que estuvieron con las manos atadas a la espalda, sin recibir agua ni alimentos durante entre 36 y 40 horas, y que incluso intentaron beber agua del inodoro ante la falta de líquidos.

La activista turca Aycin Kantoglu relató que cuando a varias mujeres les quitaron sus pañuelos, otras compañeras que no los llevaban se quitaron las camisetas para ayudarlas a cubrirse la cabeza.

También aseguró que a Thunberg la esposaron, le pusieron una bandera israelí en las manos a la fuerza y “la golpearon”.

“Nos hicieron registros corporales una vez tras otra, incluso nos revisaron los dientes. Pero no lograron intimidarnos”, declaró al canal NTV.

“En prisión vi paredes con lemas como . Seguimos gritando consignas mientras nos maltrataban”, añadió.

Greta Thunberg en una imagen de archivo. Foto: EFE/EPA/SHAWN THEW

Otro activista turco, Ersin Celik, afirmó en declaraciones a CNNTürk que “Greta fue torturada de forma grave, la arrastraron por el suelo e intentaron forzarla a besar la bandera israelí”.

“Greta es solo una niña, pero la atacaron deliberadamente. Trataron de criminalizar a toda la flotilla a través de ella”, agregó.

Bekir Develi, también activista, denunció que y los dejaron expuestos al sol durante más de cuatro horas.

“Estuvimos 24 horas en prisión sin agua ni comida. Nos trataron con brutalidad”, sostuvo a CNNTürk.

Otro testimonio añadió que en la madrugada irrumpieron en sus habitaciones con perros y guardias armados, impidiéndoles dormir con constantes interrupciones.

LEE TAMBIÉN: La UE ve “alentadora” la disposición de Hamás para liberar rehenes y pide pasos urgentes

Durante el recibimiento en Estambul, los activistas leyeron en voz alta los nombres de los ciudadanos turcos que aún permanecen detenidos en Israel y exigieron su repatriación inmediata.

Según las autoridades turcas, otros 14 ciudadanos turcos siguen en territorio israelí y serán devueltos tan pronto concluyan los trámites correspondientes.

Los barcos de la Flotilla con ayuda humanitaria fueron interceptados en aguas internacionales, , una zona donde la Armada israelí patrulla, aunque no tiene jurisdicción legal.

El Ejército israelí justificó la operación porque las embarcaciones se dirigían a “una zona de combate activa”.

Las autoridades israelíes trasladaron y recluyeron a los alrededor de 450 activistas que viajaban en la Flotilla en la prisión de Saharonim, en el desierto.

