Por Roger Zuzunaga Ruiz

El acuerdo de paz alcanzado entre Estados Unidos e Irán no solo contempla compromisos fundamentales como la reapertura del estrecho de Ormuz y la reiteración por parte de Teherán de que nunca producirá un arma nuclear. Entre sus 14 puntos figura también una iniciativa económica de gran escala: un fondo de hasta 300.000 millones de dólares destinado a respaldar la recuperación y el desarrollo de la República Islámica. ¿De dónde saldría ese dinero y cuándo podría activarse? Son algunas de las preguntas que han surgido tras el anuncio.

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