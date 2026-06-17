El domingo, Estados Unidos e Irán firmaron de manera digital el acuerdo de paz. Ese documento, denominado memorando de entendimiento, será rubricado de manera formal el viernes en Suiza. En ese momento se dará inicio a un período de 60 días de negociaciones de fondo donde básicamente se conversará sobre el programa nuclear de Irán y el destino de los 440 kilos de uranio enriquecido al 60% que posee la República Islámica.

De acuerdo con el memorando de entendimiento de 14 puntos, en el punto 6 se señala que Estados Unidos se compromete, junto con sus socios regionales, aelaborar un plan integral, acordado por ambas partes, para la rehabilitación y el desarrollo económico de la República Islámica de Irán, garantizando una financiación de al menos US$ 300.000 millones. El mecanismo de implementación de este plan, como parte del acuerdo final, se definirá en un plazo de 60 días.

Una explosión cerca de la Torre Azadi, próxima al Aeropuerto Internacional de Mehrabad en Teherán, Irán, el 7 de marzo de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP). / ATTA KENARE

Este punto del acuerdo es uno de los que más controversia genera. Preguntado el miércoles al respecto durante la cumbre del G7 que se celebra en Francia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó que el documento incluya un fondo de inversión de 300.000 millones de dólares para la reconstrucción de Irán. “No vamos a invertir. Es una historia falsa”, señaló. Además, remarcó que el documento no es definitivo. “Es un memorando de entendimiento”, sostuvo.

El presidente estadounidense Donald Trump habla durante una reunión bilateral con el presidente de Egipto en el marco de la cumbre del G7, en Evian, al este de Francia, el 17 de junio de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP). / MANDEL NGAN

También dijo que no está pidiendo a los países del Golfo que inviertan en Irán: “No lo he hecho. Si lo hacen, perfecto, pero me parece que no lo volverán a hacer durante un buen tiempo, hasta que aprendan cómo deben actuar. Al final, es una cuestión de comportamiento. Pero nosotros no vamos a invertir”.

Pero horas después de esa declaración, Estados Unidos publicó el acuerdo de paz con Irán y en él figura el fondo de 300.000 millones de dólares.

¿Qué es exactamente el fondo y cuáles son las condiciones?

Según la agencia Reuters, los 300.000 millones de dólares no son un cheque que Irán recibirá al firmar la paz. Se trata de una promesa de inversión futura condicionada a que Teherán firme un acuerdo definitivo durante los próximos 60 días.

Se trata de un fondo de inversión y reconstrucción para el desarrollo económico de Irán, no de una indemnización ni de una transferencia directa a Teherán por parte de Estados Unidos.

Reuters precisó que la idea es crear un vehículo financiero que atraiga capital privado procedente de países del Golfo como Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos; de empresas estadounidenses y de inversores de Asia, África y América Latina.

Las inversiones prometidas abarcan los sectores de la energía, la logística, la industria manufacturera y el transporte, dijo una fuente a Reuters.

Otra fuente iraní manifestó a ‌Reuters que Teherán había solicitado inicialmente 400.000 millones de dólares a Estados ⁠Unidos como compensación por los daños de la guerra, pero Washington rechazó hacerlo.

Entonces, como alternativa surgió la idea del fondo de 300.000 millones de dólares, que se denominará “Fondo de Reconstrucción y Desarrollo”.

Según fuentes del portal Axios cercanas a las conversaciones, la idea del fondo surgió de Qatar y se discutió con Estados Unidos e Irán durante varias semanas.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, pronuncia el discurso de graduación de la promoción de 2026 de la Academia de la Fuerza Aérea en Colorado Springs, el 28 de mayo de 2026. (Foto de Matt Rourke / AFP). / MATT ROURKE

El lunes, el vicepresidente JD Vance dijo a CBS que el acceso al fondo estará condicionado a que Irán renuncie de forma verificable a desarrollar armas nucleares, permita inspecciones internacionales y cumpla los compromisos del acuerdo.

Vance llegó a afirmar que Irán no obtendría esos beneficios “a menos que se transforme completamente”.

También remarcó que el dinero no provendría de los contribuyentes estadounidenses.

Podría fortalecer la capacidad militar de Irán

Vehículos circulan por una autopista junto a una valla publicitaria del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en Teherán el 8 de marzo de 2026. (Foto de AFP). / -

Para el analista internacional Roberto Heimovits, el fondo tendría un impacto directo sobre las capacidades estratégicas de Irán.

“Definitivamente va a fortalecer la capacidad militar de Irán, porque un componente central e indispensable del poder militar es el poder económico”, sostuvo en diálogo con El Comercio.

Explicó que el financiamiento de armamento, municiones, combustible, logística y entrenamiento depende de los recursos económicos disponibles, por lo que una inyección de esa magnitud representaría “una enorme fuente de fortalecimiento militar para Irán”.

Para dimensionar lo que significa el monto que está contemplado en el acuerdo, Heimovits señaló que los 300.000 millones de dólares equivalen a más que todo el PBI del Perú.

El analista indicó que si bien Trump ha negado que exista un compromiso de ese tipo, afirmó que, de confirmarse, se trataría de una situación inusual en un conflicto armado.

“Sería una situación muy anómala que la parte que estaba ganando militarmente le pague reparaciones a la parte que estaba perdiendo”, indicó.

En esa línea, Heimovits consideró que el fondo podría interpretarse como una compensación indirecta a Irán por los daños sufridos durante el conflicto. “Si esos 300.000 millones figuran en el acuerdo, en cualquier modalidad, es como una reparación que Estados Unidos le estaría pagando a Irán; y peor todavía, podría considerarse que es un cupo para que Irán acepte reabrir el estrecho de Ormuz... Estados Unidos le estaría pagando una extorsión para que acepte levantar el bloqueo".

No está garantizado el fin del programa nuclear

Una fotografía distribuida por la oficina presidencial iraní el 10 de abril de 2021 muestra a un ingeniero dentro de la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz. (AFP). / -

Heimovits alertó además sobre las implicancias que tendría el fondo en las negociaciones nucleares. Dijo que Teherán podría utilizar el tema como un elemento de presión para exigir el cumplimiento de los compromisos económicos antes de avanzar en concesiones sobre su programa nuclear.

“Irán podría decir: si Estados Unidos no cumple con darme los 300.000 millones, entonces yo no tengo por qué cumplir con la parte nuclear”, advirtió.

El analista se mostró escéptico sobre la posibilidad de que finalmente Irán acepte desmantelar su programa nuclear. Dijo que los mensajes contradictorios enviados por Trump durante la guerra habrían reforzado la percepción iraní de que Washington posee capacidad militar, pero carece de voluntad para emplearla.

“No creo que vayan a ceder en el programa nuclear, sobre todo en la parte crítica de las inspecciones”, sostuvo. “Irán considera que Estados Unidos tiene la fuerza militar, pero no la voluntad para usarla, por lo que es probable que mantenga sus posiciones y prolongue las negociaciones".

Para Heimovits, este escenario mantendría vigente una de las principales preocupaciones de Israel y de varios países de la región: la posibilidad de que Irán conserve capacidades nucleares estratégicas pese al acuerdo alcanzado con Washington.