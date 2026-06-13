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El Primer Ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, dirigiéndose a la nación en Islamabad, el 10 de abril de 2026. (HANDOUT / Oficina del Primer Ministro de Pakistán / AFP)
El Primer Ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, dirigiéndose a la nación en Islamabad, el 10 de abril de 2026. (HANDOUT / Oficina del Primer Ministro de Pakistán / AFP)
/ HANDOUT
Por Agencia AFP

El acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán podría quedar finalizado en las próximas 24 horas, según el gobierno de Pakistán, que actúa como mediador entre ambos países.

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