Aerolíneas iraníes se vieron obligadas a cancelar este miércoles algunos de sus vuelos internacionales después de que Estados Unidos endureciera las sanciones contra el sector de la aviación de Irán.

Un agente de viajes en Teherán dijo a la AFP que los vuelos hacia Bagdad, Mascate, Catar, Georgia y Azerbaiyán habían sido suspendidos, aunque seguían disponibles rutas hacia otros destinos, entre ellos China.

En el marco de la presión económica como parte de la guerra contra Irán, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció el lunes que a partir de este miércoles las aerolíneas iraníes serán vedadas en el extranjero.

Si un vuelo iraní prohibido aterriza en otro país, estará suministrandole combustible, prestarle servicios operativos o vender pasajes de ese aerosol.

Estados Unidos advirtió que aquellas empresas que violen estas sanciones quedarán fuera del sistema financiero estadounidense.

El avión que Emtrasur sumó a su flota en enero operó 15 años para la aerolínea iraní Mahan Air.

De su lado, el jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, advirtió a los países vecinos que no cooperan con esas sanciones.

“Si un país coopera con Estados Unidos o se embarca en aventuras junto a él, sus aeropuertos ya no podrán operar vuelos” con destino a Irán, declaró en una entrevista con la televisión estatal.

VIDEO RECOMENDADO