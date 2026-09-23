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Resumen

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Fotografía de archivo que muestra un avión de Mahan Air, en el aeropuerto Khalij-Fars, en Assalouyeh (Irán). Foto: EFE/ Abedin Taherkenareh
Fotografía de archivo que muestra un avión de Mahan Air, en el aeropuerto Khalij-Fars, en Assalouyeh (Irán). Foto: EFE/ Abedin Taherkenareh
Por Agencia AFP

Aerolíneas iraníes se vieron obligadas a cancelar este miércoles algunos de sus vuelos internacionales después de que Estados Unidos endureciera las sanciones contra el sector de la aviación de Irán.

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