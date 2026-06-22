Trabajadores humanitarios afganos vinculados a la ONU fueron arrestados el sábado en el oeste del país por no llevar una barba lo suficientemente poblada, en contra de lo dictaminado por las autoridades talibanas, dijeron fuentes del sector humanitario a la AFP este lunes.

Los hombres, miembros de oenegés locales, fueron detenidos “porque llevaban la barba recortada o afeitada”, indicó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), una agencia de Naciones Unidas, en unos mensajes internos.

MIRA AQUÍ: La joven de 18 años que huyó a cientos de kilómetros de su hogar en un taxi para escapar del matrimonio forzado

Los hechos se produjeron en un centro de acogida situado en el puesto fronterizo de Islam Qala, cerca de Irán, según esos mensajes, comunicados a la AFP por dos trabajadores humanitarios.

Según otro empleado del ramo, “veinte personas” fueron detenidas en total.

Todas las fuentes pidieron mantener el anonimato por razones de seguridad.

Los arrestados fueron liberados el mismo sábado o el domingo, según la mensajería interna de la OIM.

La AFP contactó con la OIM y con el Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, pero ninguno quiso hacer comentarios.

Las autoridades talibanas, en el poder desde agosto de 2021, aplican una interpretación estricta de la ley islámica y exigen que los hombres lleven una barba “más grande que el puño”.

Un responsable local, Ziauddin Taib, dijo no obstante a la AFP que “ningún trabajador de oenegé ha sido interpelado o encarcelado” pero que sí que lo fueron cinco funcionarios.

La ONU lleva a cabo numerosos programas humanitarios en Afganistán, a través de más de una decena de agencias y de oenegés locales.

VIDEO RECOMENDADO

Al menos 600 personas han muerto y unas 2.000 han resultado heridas después de que un fuerte terremoto de magnitud 6,0 y varias réplicas sacudieran en la noche del domingo 31 de agosto el este de Afganistán, informaron este lunes fuentes oficiales. (EFE)

SOBRE EL AUTOR