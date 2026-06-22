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Trabajadores humanitarios vinculados a la ONU fueron detenidos "porque llevaban la barba recortada o afeitada". (AFP)
Trabajadores humanitarios vinculados a la ONU fueron detenidos "porque llevaban la barba recortada o afeitada". (AFP)
Por Agencia AFP

Trabajadores humanitarios afganos vinculados a la ONU fueron arrestados el sábado en el oeste del país por no llevar una barba lo suficientemente poblada, en contra de lo dictaminado por las autoridades talibanas, dijeron fuentes del sector humanitario a la AFP este lunes.

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