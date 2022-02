Dos periodistas extranjeros que estaban en misión en Afganistán para la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) fueron detenidos en Kabul junto a sus colegas afganos, anunció el viernes esta agencia de Naciones Unidas. Se trata de un suceso que se produce tras el reciente arresto por los talibanes de dos profesionales de la comunicación afganos que desató críticas por los ataques contra la liberta de prensa.

“Dos periodistas que estaban en misión con ACNUR y ciudadanos afganos que trabajan con ellos fueron detenidos en Kabul. Estamos haciendo todo lo posible para resolver la situación”, dijo en Twitter la agencia de la ONU, sin querer dar más detalles.

ACNUR evitó proporcionar detalles sobre la identidad de los detenidos, y explicó que la agencia no hará más comentarios “debido a la naturaleza de la situación”.

El exvicepresidente afgano Amrullah Saleh señaló en Twitter que los talibanes han detenido al excorresponsal de la BBC Andrew North además de a otros ocho ciudadanos extranjeros, si aportar detalles de cuándo fueron arrestados.

“Debido a que no hay medios, ni reportes de los ciudadanos y a una sofocante atmósfera de corrupción, los crímenes y atrocidades no están bien expuestos. Por ejemplo, nueve ciudadanos de países occidentales han sido detenidos, entre ellos Andrew North (ex) BBC y Peter Juvenal, dueño del restaurante Gandomak. Los talibanes son unos mentirosos”, dijo Saleh en Twitter.

Los fundamentalistas, que se hicieron con el control de Afganistán el pasado agosto, detuvieron la semana pasada a dos periodistas del canal de televisión afgana Ariana News.

Aunque Aslam Hijab y Waris Aslam fueron liberados dos días después, su detención multiplicó las críticas hacia los fundamentalistas por los ataques hacia la libertad de prensa en Afganistán.

El Centro por la Libertad de Expresión, Amnistía Internacional (AI) y la Misión de la ONU en Afganistán (UNAMA) fueron algunas de las organizaciones que pidieron explicaciones a los talibanes sobre estas detenciones.

La llegada al poder de los talibanes el pasado 15 de agosto supuso un duro impacto para libertad de expresión en Afganistán, según han reivindicado varias organismos locales e internacionales.

Una encuesta realizada a mediados de enero por el Sindicato Nacional de Periodistas de Afganistán (ANJU) denunció que el 95 % de los periodistas encuestados en las 34 provincias del país asiático aseguraron padecer falta de libertad bajo el régimen talibán.

