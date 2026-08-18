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Resumen

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Esta fotografía muestra al director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, reunido con el ministro interino de Asuntos Exteriores de Siria en Damasco el 18 de agosto de 2026. Foto: SANA / AFP
Esta fotografía muestra al director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, reunido con el ministro interino de Asuntos Exteriores de Siria en Damasco el 18 de agosto de 2026. Foto: SANA / AFP
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Por Agencia AFP

El director del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) declaró este martes que esta agencia de la ONU encontró varias toneladas de material nuclear en un sitio en Siria que no había sido declarado por el anterior gobierno.

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