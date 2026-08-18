El director del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) declaró este martes que esta agencia de la ONU encontró varias toneladas de material nuclear en un sitio en Siria que no había sido declarado por el anterior gobierno.

El director del OIEA, el argentino Rafael Grossi, elogió desde Damasco la “valiente decisión” de las nuevas autoridades que reportaron a la agencia el hallazgo y permitieron el acceso al sitio donde afirmó que se encontraron “toneladas de material nuclear que podrían haber sido utilizadas con fines ilícitos”.

Grossi visitó un sitio en Siria, donde se recogieron muestras, después de que el nuevo gobierno sirio instaurado tras el derrocamiento de Bashar al Asad enviara una misiva el 17 de julio a la agencia de la ONU reportando material nuclear en una localidad no declarada.

El canciller sirio, Asad al Shaibani, describió el sitio clandestino como un “legado dejado por el antiguo régimen”.

Shaibani afirmó en una conferencia de prensa conjunta con Grossi que las “evaluaciones técnicas” indican que el material “no representa ningún riesgo”, y agregó que permanecerá en Siria y estará “sujeto al sistema de salvaguardias de la agencia” de la ONU.

EE.UU. desmiente ataques de Irán en Siria: "Ningún soldado ha sido herido". Foto: @LaTribunahn/X

Agricultores sirios reaccionan junto a un misil de Irán que cayó en un terreno agrícola en la zona de Najha, en las afueras de la capital de Siria, tras ser interceptado por sistemas de defensa aérea de Israel el 8 de junio de 2026. (Bakr ALKASEM / AFP). / BAKR ALKASEM

Grossi, uno de los candidatos para ser el próximo secretario general de la ONU, destacó el hecho de que Siria decidiera “abrir el sitio a los inspectores del OIEA” para que el material sea inventariado y se someta al sistema internacional de salvaguardias nucleares de ese organismo.

“Estamos empezando a pasar página, y pasar página no significa olvidar el pasado”, declaró, en referencia a la transición en curso tras el derrocamiento de Al Asad en diciembre de 2024 por una coalición rebelde que después asumió el gobierno del país, lastrado por casi 14 años de guerra civil.

Según un comunicado conjunto publicado por el OIEA, la visita incluyó un sitio en Deir Ezzor y una segunda ubicación relacionada con el material nuclear identificado recientemente por Siria.

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