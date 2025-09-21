Un presidente de Siria hablará en Asamblea General de la ONU por primera vez en décadas

El presidente sirio Ahmed al Sharaa partió el domingo hacia Estados Unidos, donde pronunciaá un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, anunció la televisión oficial.

El exjefe yihadista será el primer dirigente sirio en pronunciar un discurso ante esta asamblea desde Nuredin al Atasi en 1967.

Al Sharaa llegó al poder tras la caída, en diciembre de 2024, del expresidente Bashar al Assad, derrocado después de casi 14 años de guerra civil por una coalición de grupos rebeldes islamistas.

El presidente sirio partió “hacia Estados Unidos para participar en la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas”, informó la televisión citando a la presidencia.

Desde su llegada al poder, Al Sharaa cambió su uniforme de combatiente por el de jefe de Estado, reuniéndose con dirigentes extranjeros, entre ellos el presidente estadounidense Donald Trump en mayo en Arabia Saudita y el presidente francés Emmanuel Macron en París durante su primer viaje a Occidente.

Sin embargo sigue siendo objeto de sanciones de la ONU y de una prohibición de viajar debido a su pasado yihadista, por lo que debe solicitar exenciones para todos sus desplazamientos al extranjero.

