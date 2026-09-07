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Un soldado del ejército libanés inspecciona vehículos destruidos en el lugar de un ataque aéreo de Israel contra la aldea de Kfar Roummane, en el sur del Líbano, el 7 de septiembre de 2026. (AFP).
Un soldado del ejército libanés inspecciona vehículos destruidos en el lugar de un ataque aéreo de Israel contra la aldea de Kfar Roummane, en el sur del Líbano, el 7 de septiembre de 2026. (AFP).
Por Agencia EFE

Al menos doce personas murieron, entre ellas cuatro mujeres, dos niños y un paramédico, y otras diez resultaron heridas en ataques israelíes en la madrugada de este lunes contra un edificio y un vehículo civil en la ciudad de Kfar Ruman, en la región de Nabatieh, en el sur del Líbano, informó el Ministerio de Salud libanés.

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