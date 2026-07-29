Al menos 20 miembros de las milicias proiraníes Fuerzas de Movilización Popular (FMP) murieron este miércoles y 32 resultaron heridos en un ataque lanzado esta madrugada por Arabia Saudita y Estados Unidos contra varias de sus sedes en Irak, informó el propio grupo.

“Al menos 20 combatientes murieron y otros 32 resultaron heridos en el balance preliminar de los ataques terroristas perpetrados por la agresión conjunta de Estados Unidos y Arabia Saudita, que tuvieron como objetivo varios cuarteles generales de las FMP en diversas provincias iraquíes”, dijo la formación en un comunicado publicado en su cuenta oficial.

De acuerdo con la información que han podido recabar, los ataques se dirigieron contra los cuarteles generales de las FMP “en las provincias de Bagdad, Wasit, Nínive, Basora, Kirkuk, Kerbala y Diyala, causando además daños materiales de diversa gravedad a varios cuarteles generales, vehículos y equipo militar”.

La formación indicó que aún está evaluando los daños y verificando la información, por lo que “las cifras anunciadas de muertos y heridos son preliminares y están sujetas a cambios o actualizaciones a medida que continúen las operaciones de búsqueda y verificación y se finalicen los informes de campo”.

El Gobierno iraquí, hasta el momento, solo ha reaccionado convocando una reunión urgente de su consejo de seguridad nacional.

Arabia Saudita se sumó esta noche por primera vez a la guerra entre Washington y Teherán, iniciada el pasado 28 de febrero, en un ataque conjunto con Estados Unidos para bombardear posiciones de las FMP en varios puntos de Irak.

Imagen de archivo de una procesión funeraria de miembros de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) de Irak tras un ataque estadounidenses. Foto: EFE/EPA/Ahmed Jalil

Esta acción se produjo, de acuerdo con el Comando Central de EE.UU. (Centcom), en respuesta a más de treinta ataques con drones dirigidos por la Guardia Revolucionaria Islámica iraní contra fuerzas estadounidenses e infraestructuras energéticas saudíes en las últimas 72 horas.

Las FMP, formadas en 2014 por un decreto gubernamental para combatir y detener el avance del grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Irak, están reconocidas legalmente por el Parlamento iraquí como parte del aparato de seguridad del Estado y que rinde cuentas al primer ministro del país.

Alineadas con Irán, esta amalgama de formaciones armadas, la mayoría chiíes aunque también existen milicias más pequeñas formadas por suníes u otros grupos minoritarios, han lanzado numerosos ataques desde el inicio de la guerra, especialmente contra Kuwait, aunque en los últimos días han tenido como objetivo Arabia Saudí, lo que ha provocado la respuesta de Riad.

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