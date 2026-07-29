Imagen de archivo de un helicóptero sobre Bagdad. Foto: EFE/ALI ABBAS
Imagen de archivo de un helicóptero sobre Bagdad. Foto: EFE/ALI ABBAS
Por Agencia EFE

Al menos 20 miembros de las milicias proiraníes Fuerzas de Movilización Popular (FMP) murieron este miércoles y 32 resultaron heridos en un ataque lanzado esta madrugada por Arabia Saudita y Estados Unidos contra varias de sus sedes en Irak, informó el propio grupo.

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