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Las secuelas de los ataques —según se ha informado— contra un mercado en Al-Waziyah, en la provincia de Taiz, en el suroeste de Yemen, el 6 de noviembre de 2026. (Handout / AL-MASIRAH TV / AFP)
Las secuelas de los ataques —según se ha informado— contra un mercado en Al-Waziyah, en la provincia de Taiz, en el suroeste de Yemen, el 6 de noviembre de 2026. (Handout / AL-MASIRAH TV / AFP)
/ HANDOUT
Por Agencia AFP

Un medio vinculado a los combatientes hutíes de Yemen anunció que 22 personas murieron en bombardeos sauditas en la región de Saná, en manos del movimiento proiraní, en guerra contra el gobierno yemenita apoyado por Riad.

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