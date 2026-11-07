Un medio vinculado a los combatientes hutíes de Yemen anunció que 22 personas murieron en bombardeos sauditas en la región de Saná, en manos del movimiento proiraní, en guerra contra el gobierno yemenita apoyado por Riad.

Los hutíes y las fuerzas sauditas se atacan a diario desde que en julio se reinició el conflicto en Yemen, que abrió un nuevo frente en la guerra de Oriente Medio después de cuatro años de calma.

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Según el último balance divulgado por la agencia Saba, “el número de víctimas de la masacre perpetrada por la aviación del enemigo saudita (...) aumentó a 22 personas, entre ellas mujeres y niños, y el de heridos, a 30”.

Previamente, ese medio había reportado 11 muertos y 20 heridos.

Los bombardeos se produjeron contra viviendas de la zona de Al Shariyah, en la provincia de Saná, indicó Saba.

La agencia agregó que mientras se llevaban a cabo operaciones de rescate tras los bombardeos, la fuerza aérea saudita apuntó “contra rescatistas en dos ocasiones”.

De momento, las autoridades sauditas no han hecho comentarios al respecto.

El viernes, decenas de personas murieron en un bombardeo contra un mercado de la provincia de Taiz, en el oeste del país, cuya ciudad epónima está cercada desde hace semanas por los hutíes. Las fuerzas gubernamentales y los combatientes pro-Irán se han acusado mutuamente de ese ataque.

Iniciada en 2014, la guerra civil en Yemen enfrenta a los hutíes con las fuerzas gubernamentales respaldadas por Riad.

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En septiembre, los combatientes proiraníes lanzaron una ofensiva en el oeste del país que les permitió reforzar su control sobre el estratégico estrecho de Bab el Mandeb, por donde transitan los buques mercantes de Asia que se dirigen a Europa.

Desde entonces, Arabia Saudita bombardea regularmente las posiciones de los hutíes, que han respondido con numerosos ataques en suelo saudita, incluyendo el aeropuerto de Riad, la capital.

Los combates en Yemen han dejado más de 1.600 muertos y 300.000 desplazados, según cifras de la ONU, sin que se vislumbre una salida diplomática.

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El aeropuerto de Riad fue golpeado de nuevo este domingo 11 de octubre, un día después de que otro ataque reivindicado por los hutíes de Yemen dejara doce muertos y más de 300 heridos, el más mortífero ocurrido en Arabia Saudita en diez años. (AFP)

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